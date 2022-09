Prinsjesdag: Jesse bezorgt minister en Kamerleden stijlvolle kapsels

Met Prinsjesdag gaat het naast de Miljoenennota, Troonrede en koetstocht voor veel mensen ook om de outfits, kapsels en hoedjes van de vrouwen uit ‘Het Haagse’. Skills Heroes organiseerde vanochtend een speciale make-over sessie in Den Haag om 25 politici helemaal klaar te maken voor de troonrede . Jesse Dekkers (20) uit Rosmalen was één van de mbo’ers die ministers en Kamerleden van een nieuwe look voorzag.

Rick Lemmens Geschreven door

Vanaf ’s ochtends acht uur was Jesse al in de weer met de kapsels van Kamerleden Caroline van der Plas (BBB), Lisa Westerveld (GroenLinks), Agnes Mulder (CDA) en Hilde Palland (CDA). Daarbij kwam ook nog minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens (VVD). Jesse kon niet zelf zijn voorkeur voor politici doorgeven. Waar hij wel invloed op had, is hoe ze de deur weer uitgingen. De kapper uit Rosmalen studeerde onlangs af aan de kappersopleiding van het Koning Willem I College in Den Bosch. Ter voorbereiding heeft hij gekeken naar hoe de politica hun haar gewoonlijk dragen, “maar improvisatie levert bij mij meestal het beste resultaat op”, zegt de jonge kapper tijdens een korte pauze. Hij heeft net het kapsel van Lisa Westerveld onder handen genomen. Uiteraard kon iedereen haar wensen wel doorgeven. “Sommigen lieten een foto zien van wat ze wilden.”

"Je werkt echt naar het totaalplaatje toe."

Een van de belangrijkste Prinsjesdag-tradities is natuurlijk het dragen van een hoedje. Je verwacht misschien dat de kapsels daardoor door de war raken, maar Jesse laat zich niet in de luren leggen door een paar complexe hoofddeksels. “Ik werk juist vanuit het hoedje. Het kapsel vormt de basis die het hoedje helemaal tot zijn recht laat komen. Je werkt echt naar het totaalplaatje toe.” Zoals bij de kapper hoort, werd er ook wat afgekletst. De Miljoenennota heeft hij niet voortijdig in handen gekregen, alle politici hielden het luchtig volgens Jesse. “We hebben lekker gekletst over hoe hun dag er vandaag uitziet. Ik had geen vragen bedacht van tevoren, ik ben meer van de spontane gesprekken.”

"Ik zou wel de wereld van bekende kappers in willen."

Kapper van belangrijke politici wordt je niet zomaar. Jesse nam deel aan Skills Heroes, een wedstrijd voor mbo’ers. De vierde plaats was voor hem en daarom stond hij op Prinsjesdag dus in Den Haag met zijn kapperspullen. Of iedereen tevreden richting de Koninklijke Schouwburg vertrok? “Ze zeiden dat het was wat ze bedoelden, en ze leken mij tevreden. Ik ga de beelden terugkijken, zodat ik mijn werk nog eens kan zien.” Wat Jesse betreft is het stylen van ‘high profile’-kapsels wel voor herhaling vatbaar. “Het hoeft niet per se altijd om politici te gaan, maar ik zou wel de wereld van bekende kappers in willen.” Wat dat betreft lijkt de eerste stap gezet, vanavond zit hij aan tafel bij Jinek.