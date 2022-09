Landgoed is nog lang niet klaar nadat het landhuis in 2003 afbrandde

Zionsburg zoals het er in september 2022 uitziet (foto: Megan Hanegraaf). Zionsburg zoals het er in september 2022 uitziet (foto: Megan Hanegraaf). Volgende Vorige 1/2 Zionsburg zoals het er in september 2022 uitziet (foto: Megan Hanegraaf).

Landgoed Zionsburg in Vught had dit jaar hersteld moeten zijn, maar dat gaat langer duren. Het landhuis, dat in 2003 afbrandde, moet tot in detail worden hersteld. Dat is lastiger dan gedacht. “Het is een enorme klus om acht hectare landgoed te herstellen naar hoe het in 1888 was. We willen de mensen in Vught wel het gevoel geven dat ze weer een parel terugkrijgen”, zegt Jan Pommer, vicevoorzitter van Stichting Marggraff.

Megan Hanegraaf Geschreven door

Terwijl Pommer over het enorme terrein loopt, vertelt hij over de wens van miljonair en eigenaar van het landgoed Ewald Marggraff. Die kwam om bij de brand. “Hij wilde dat al zijn bezittingen bewaard zouden blijven zoals ze waren op het moment van zijn dood. Niet wetende dat zijn landhuis zou afbranden.” Uiteindelijk hebben de nabestaanden besloten om Zionsburg te herstellen zoals het was voor Marggraffs dood.

“Er is heel weinig bekend over de bouw van Zionsburg.”

Dat het herstel een lastige klus zou worden, wisten bouwdeskundigen van tevoren. Maar wat het extra lastig maakt, is dat er bijna geen bouwtekeningen of foto’s zijn van Zionsburg. “We hebben maar een paar oude bouwtekeningen in een archief in Den Haag kunnen vinden. Er is heel weinig bekend over de bouw van Zionsburg, waardoor wij alles ter plekke moeten uitzoeken en bekijken”, zegt projectleider Bertie Geurts. Met de oude tekeningen, foto’s en overgebleven resten lukte het een architect uiteindelijk om nieuwe tekeningen te maken. Aan de hand daarvan werden nieuwe bakstenen gemaakt, want geen één baksteen heeft dezelfde maat. “We hebben voor elke steen een aparte mal moeten maken. Die zijn met de hand gemaakt en gemetseld. Dat heeft ons maanden extra tijd gekost.”

Projectleider Bertie Geurts laat een nieuwe bouwtekening zien (foto: Megan Hanegraaf).

En ook de sierlijke natuurstenen op de gevels zorgen voor vertraging. “We hebben wat restanten gevonden tussen het puin. De meeste waren zo versleten dat we nieuwe moesten laten maken. De vorm was makkelijk, maar alle kleine details moesten wij met de hand erop zetten. Dat duurt weken. En in de tussentijd kan je op dat punt niet verder met de bouw.”

“Er komt in Zionsburg geen rijke miljonair meer te wonen.”

Zionsburg moest eind 2022 klaar zijn, maar dat gaat niet lukken. Ook de rest van het landgoed is voor die tijd nog niet hersteld. “We zijn op heel veel plekken tegelijk aan het werk. Maar acht hectare herstellen doe je niet zomaar”, zegt Pommer tijdens een wandeling over het land. “Daarom kiezen we kwaliteit, zorgvuldigheid en veiligheid boven snelheid. Dat accepteren we dan maar.” Het plan is nu om in 2024 open te gaan. Wie dan gebruik gaat maken van het herstelde landhuis, is nog niet bekend. “Er komt hier in ieder geval geen rijke miljonair meer te wonen. We willen het verhuren als kantoorruimte.”