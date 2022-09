Gerard springt illegaal van brug tussen twee gebouwen: 'Een bizar gevoel'

Gerard Oosterwegel (29) uit Eindhoven sprong na drie maanden voorbereiding van een loopbrug tussen twee gebouwen op Strijp-S in Eindhoven. Hij was bevestigd aan een touw dat zich aanspande na een vrije val van tien meter. "Dat geeft een dikke kick", zegt hij. Verhuurder Trudo is er niet blij mee en stuurde een brief naar bewoners waarin staat dat bungeejumpen vanaf de brug verboden is.

Oosterwegel plaatste een video op YouTube waarop de sprong te zien is. Ook andere mannen springen. De brug tussen de gebouwen 'Anton' en 'Haasje Over' had een enorme aantrekkingskracht op Gerard en de anderen.

Het lijkt op bungeejumpen maar dat is het toch niet. "Bij bungeejumpen is het touw heel elastisch. Je springt naar beneden en je gaat weer omhoog." Oosterwegel noemt zijn sprong een 'rope swing': slingeren of schommelen met een touw. "Je valt eerst naar beneden en daarna ga je slingeren. We hadden het touw rechtsboven vastgemaakt en we sprongen er linksboven vanaf."

“We zijn klimmers. We zagen een heel vette brug. We waren ervan overtuigd dat we er op een veilige manier vanaf konden springen. Gevoelsmatig denk je: ik hoop echt dat ik niet dood ga vallen. Maar rationeel weet je dat het goed gaat komen. Een bizar gevoel. ”

Eerst werd flink getest, onder meer bij een fietsbrug in Best. “Bij het kanaal hebben we een vergelijkbare opstelling gemaakt. Je maakt eerst een vrije val en dan kom je in een schommelbeweging. We wilden dat eerst ervaren, boven het water.”

Daarna kwam er op Strijp-S een testsprong met gewichten en een krachtsensor. “Zo wisten we wat voor krachten er op dat gewicht zou komen. Dat gaf meer zekerheid. We wisten dat je dit makkelijk kan hebben. Dat het veilig is. We hebben gekeken wat de afstand tussen de gebouwen is. We konden er nooit tegenaan slingeren.”

De dag van de sprong gingen zenuwen toch een rol spelen. “Als je daar staat en je kijkt naar beneden. Rationeel wisten we dat het veilig was. Gevoelsmatig, als je op zo’n brug staat, denk je: holy shit, wat ga ik nou doen? Dat verschil tussen rationaliteit en gevoel, dat vonden we heel vet.”