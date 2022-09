Drama voor Van der Poel en co op gemengde ploegentijdrit door pech en val

Mathieu van der Poel heeft op de WK wielrennen in Australië met de Nederlandse ploeg een enorme tegenvaller moeten incasseren. Op de gemengde ploegentijdrit gooiden pech en een val roet in het eten van het favoriete zestal van oranje. Al snel na de start van het mannentrio liep de ketting van de fiets van Bauke Mollema eraf. Vlak na de aflossing door de vrouwen ging het vervolgens helemaal mis bij Annemiek van Vleuten.

Van der Poel hoopt verder vooral dat Annemiek 'niet te gekwetst is'. Haar val zag er volgens hem echter 'lelijk uit'.

Reactie Van der Poel Na afloop zei Van der Poel tegen de NOS dat hij en Hoole er na het wegvallen van Mollema nog het beste van hadden proberen te maken. Hij had naar eigen zeggen de inspanning kunnen doen die hij zich had voorgenomen, maar alles bij elkaar was het in zijn woorden een 'slechte dag'.

Mathieu van der Poel, Daan Hoole, Ellen van Dijk en Riejanne Markus eindigden als vijfde in een tijd van 34.39 minuten. 52 seconden langzamer dan de winnende tijd van Zwitserland.

Het leek alsof er iets mankeerde aan haar derailleur, maar zelf gaf ze aan dat een klapband haar val veroorzaakte. Zowel de Nederlandse mannen als vrouwen moesten het parcours van iets meer dan veertien kilometer in Wollongong uiteindelijk met tweeën in plaats van met drieën afleggen.

Het was woensdag pas de derde keer dat de gemengde ploegentijdrit op het programma stond van de WK wielrennen. Het principe van dit onderdeel is simpel. Eerst leggen de mannen met drie renners een parcours af, in dit geval een ronde van iets meer dan veertien kilometer. En daarna leggen de vrouwen met drieën hetzelfde parcours af.

Wanneer de tweede man over de streep is, mogen de vrouwen van start. Als de tweede vrouw over de finish is, wordt vervolgens de klok stilgezet.

Vooraf favoriet

Vooraf gold het oranje zestal als favoriet. Het liep woensdag in Australië echter helemaal anders. Voor de zes oranjeklanten staat nu in Australië nog de wegwedstrijd op het programma. De vrouwen strijden zaterdag om de felbegeerde wegtitel. Terwijl de strijd om de regenboogtrui op deze discipline bij de mannen zondag losbarst. Mathieu van der Poel behoort dan opnieuw tot de kanshebbers.

Dat geldt ook voor Annemiek van Vleuten in de wedstrijd op zaterdag, maar de vraag is hoe het met haar gaat na de smak die ze woensdag maakte. In de wegwedstrijd van de vrouwen gaat ook Marianne Vos als een van de favorieten van start.

Van Vleuten werd na haar crash naar het ziekenhuis vervoerd. Daar worden foto's gemaakt om te kijken of ze niets heeft gebroken, meldde ze via Twitter. "Ik ben bont en blauw en maak me vooral zorgen om mijn rechterelleboog en -arm", schrijft ze.