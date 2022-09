Voetganger gewond na opzettelijke aanrijding: verdachte meldt zich

Een voetganger is dinsdagavond laat op de Markt in Veghel opzettelijk aangereden. Het slachtoffer, een man van 39 uit Veghel, raakte gewond. De bestuurder van de auto reed na het ongeluk door.

De verdachte meldde zich uiteindelijk woensdagochtend zelf bij de politie, zo laat de politie weten. Hij is aangehouden.

Dinsdagavond rond half twaalf kwam bij de politie een melding binnen dat op de Markt in Veghel een aanrijding had plaatsgevonden. Een voetganger was aangereden door een auto. De automobilist was ervandoor gegaan.

Het slachtoffer werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht en daar behandeld aan zijn verwondingen. In de loop van de nacht kon hij volgens de politie weer naar huis.

Vuurwapen gezien?

Uit diverse verklaringen van getuigen bleek al snel dat bij de aanrijding opzet in het spel was. Voor de aanrijding was in de betrokken auto mogelijk een vuurwapen gezien. Onduidelijk is volgens de politie of daarmee ook is gedreigd.

De auto werd later teruggevonden op de De Jonghstraat in Veghel. Daar werd het voertuig in beslag genomen. In het huis van de eigenaar van de auto werd in de loop van de nacht een inval gedaan. Daarbij werd het arrestatieteam ingezet, maar de verdachte was niet thuis. Wel werd zijn huis doorzocht.

Uiteindelijk meldde de verdachte zich woensdagmorgen zelf op het politiebureau.