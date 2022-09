Oranje mist (hopelijk) nooit meer een penalty dankzij Peter Murphy

Volleybalcoach Peter Murphy uit Uden wordt ingevlogen om het Nederlands voetbalelftal te helpen bij het nemen van strafschoppen. Zowel voor de voetballer die hem moet nemen, als voor de doelman die hem wil tegenhouden, is een penalty vooral een mentaal spel. En in dat spel is de volleybalcoach een meester, meent in ieder geval bondscoach Louis van Gaal. Murphy zelf wil geen media te woord staan tot ná het WK. Maar vrienden, bekenden en (oud-)sporters snappen de keuze van de bondscoach wel. Ze geven een inkijkje in de werkwijze van de volleybalcoach.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Hockeycoach Herman Kruis is een goede bekende van Peter Murphy. Ze kennen elkaar van diverse opleidingen. De oud-coach van onder andere Push en Tilburg is lovend over zijn collega. "Hij weet als geen ander hoe sporters reageren onder stress en hoe je falen kan voorkomen. Ik weet zeker dat hij de kennis heeft om spelers beter te maken op het mentale vlak."

Zo herinnert Kruis zich een volleybalwedstrijd waarbij Murphy coach was. "De tegenstander vroeg uit paniek een time-out aan. Maar Murphy liet zijn team gewoon in het veld staan", vertelt hij. Het blijkt tactisch een geniale zet, die in het hoofd ging zitten van de tegenstander, zag Kruis. "Want de coach van de tegenstander werd nóg wanhopiger. Murphy is mentaal gezien echt een koning." Waterpoloër Robin Lindhout heeft ervaring met het nemen van penalty's in de finale. Hij weet dat je je onmogelijk écht kan voorbereiden op zo'n moment. "Dat moment kun je niet nabootsen, maar ik geloof wel in een goede voorbereiding", zegt hij. "Als je een penalty gaat nemen en je weet dat je mentaal sterk bent, dan zit de bal er al voor de helft in. Als Murphy ervoor kan zorgen dat die voetballers met vertrouwen naar de stip lopen, is de kans op falen klein."

In 2014 wisselde Van Gaal de keeper voor de penaltyserie (Foto: ANP)

De nadruk van Murphy zal bij het Nederlands elftal dan ook liggen op het mentale aspect. Vertrouwen bij de eigen spelers én de tegenstanders in verlegenheid brengen, denkt Kruis. "Ik verwacht dat ze ook analyses gaan maken van tegenstanders. Iemand onder druk pakt vaak terug op het vertrouwen, zoals zijn vaste hoek. Je kunt dan die hoek al kleiner maken en de schutter aan het twijfelen brengen."

