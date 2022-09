Traumaheli rukt uit voor wespensteek, man onwel

In natuurgebied de Malpie bij Valkenswaard is woensdagmiddag rond 12 uur een man onwel geworden door een wespensteek. De allergische reactie hierop was zo heftig dat tal van hulpdiensten uitrukten.

De man was in het natuurgebied aan het fietsen met familie, toen hij werd gestoken door een wesp. Na een meter of vijftig werd de man onwel en ging tegen de grond. Hulpdiensten rukten massaal uit. Er kwamen twee ambulances en twee politieauto's naar de onwel geworden man. Ook landde een traumaheli met een medisch team. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat, is onbekend.