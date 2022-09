Van crisis naar crisis, maar toch gaan we meer op vakantie

We rollen van de ene crisis in de andere, zo lijkt het wel. Na de coronacrisis zitten we alweer een paar maanden in een koopkrachtcrisis. Toch lijkt er in de huishoudboekjes nog voldoende ruimte om gemiste vakanties in te halen. Brabantse reisbureaus geven aan het zelfs drukker te hebben dan vóór de coronacrisis.

“De vraag blijft onverminderd hoog”, zegt Jeroen van Sprang van Del Monde Reizen in Heeze. “Mensen willen heel graag op vakantie en ze willen per se nu gaan.”

Ook bij TravelXL in Geldrop liep het deze zomer storm, laat TravelXL-reisagente Melanie Martens weten: “We hebben het gigantisch druk gehad, je merkt dat iedereen echt aan vakantie toe was. Er worden al plannen gemaakt voor de volgende zomer.”

Hetzelfde geldt voor Reisbureau Trips in Asten en Travel Service Best. “Mensen lijken nog niet te besparen op vakanties”, zegt Doreth Berkvens van Trips. Bij Travel Service Best is het ook nog druk, reisagente Anneke Weijnen vermoedt dat dat komt doordat er tijdens de coronacrisis veel gespaard is. “We hebben het nu zelfs drukker dan voor corona.”

Overwinteren

Een vaak gehoorde uitspraak bij de reisbureaus, is dat het nu goedkoper is om in een zonnig land te overwinteren, dan om thuis te blijven en een gepeperde energierekening af te wachten. “Een man kocht een ticket voor zijn Zuid-Amerikaanse vrouw. Hij grapte dat dat goedkoper was dan hun huis in Nederland warm te stoken omdat ze het hier zo koud heeft”, vertelt Berkvens.

Toch zien de reisbureaus nog niet meer overwinteraars dan andere jaren. Martens zou het wel snappen: “Voor 1100 euro kun je vier weken weg, dus in principe klinkt het logisch. Maar we zien nog geen toename.” Een anekdotisch voorbeeld heeft ze wel: “Mijn ouders gaan nu zes weken weg in plaats van drie.”

Een ludieke oplossing dus, maar waarschijnlijk niet meer dan dat. Berkvens verwacht juist dat de ‘vaste’ overwinteraars, vooral pensionado’s, deze winter de hand op de knip zullen houden. “Die hebben het nu zwaar.”

Nu nog betaalbaar

Het lijkt er niet op dat reizen nu alleen nog weggelegd is voor de hoogste inkomen. “Er gaat nog steeds een hele diverse groep mensen op vakantie, van studenten op een skivakantie tot gezinnen naar de zon”, zegt Berkvens. Dat het meer kost, maakt de meesten volgens Martens niet uit. “Ik merk dat het van klanten best wat luxer mag zijn.”

En de vakanties zijn inderdaad stevig duurder geworden, wat deze reishonger nog opmerkelijker maakt. Volgens Van Sprang heeft de prijsstijging geen invloed op het aantal reizigers dat bij Del Monde heeft geboekt.

“De herfstvakantie is enorm in trek, ondanks dat het juist door de drukte duurder wordt.” Hij verwacht wel dat de prijzen verder zullen stijgen, “want de reisbranche moet in alle aspecten verduurzamen en die rekening komt uiteindelijk bij de reizigers terecht.” Volgens Martens gaan de hoge prijzen dus uiteindelijk wel een negatieve impact hebben op de reisbranche. “Voor Jan Modaal zal het lastiger worden om op vakantie te kunnen.”