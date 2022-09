112-nieuws: botsing tussen scooter en fiets • vrouw bekneld bij ongeluk

03.56



Aan de 2e Bottelroosstraat in Eindhoven is in de nacht van woensdag op donderdag een man op straat aangetroffen met een steekwond. De man had zelf de politie gebeld dat hij gestoken was. Op het moment dat de hulpdiensten arriveerden, wilde de man niet veel meer kwijt.

Zijn verwondingen vielen mee, hij is behandeld in een ambulance en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie doet verder geen onderzoek naar de zaak, onder meer omdat het slachtoffer zelf geen informatie wilde verstrekken. Hij wilde ook geen aangifte doen.