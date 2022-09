112-nieuws: overval op supermarkt • drugslab ontdekt

In dit liveblog hielden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

Dit liveblog is gesloten. 22.50 - Een automobilist is donderdagavond met zijn auto over de kop geslagen op de Eisenhowerlaan in Eindhoven. De bestuurder raakte de macht over het stuur kwijt, raakte een paar verkeersborden en vloog over de kop. Hij raakte niet gewond, de auto is wel total loss.

Foto: Marco van den Broek / SQ Vision

21.10 Overval op supermarkt in Sint Anthonis Supermarkt Jan Linders aan de Merret in Sint Anthonis is donderdagavond overvallen. Het personeel is op dit moment nog in de winkel, maar de overvaller is gevlucht. De politie is met veel agenten ter plekke en doet onderzoek. Foto: Marco van den Broek / SQ Vision

18.15 Drugslab ontdekt in Made In een loods aan de Geraniumstraat in Made heeft de politie donderdagavond een drugslab opgerold. Er werden grondstoffen en hardware gevonden waarmee synthetische drugs gemaakt kan worden. De loods werd verhuurd en de eigenaren zijn dan ook geen verdachten. Een gespecialiseerd bedrijf heeft het lab ontmanteld. De politie doet verder onderzoek.

16.18 Motorrijder zwaargewond bij ongeval in Hilvarenbeek Op de kruising tussen de Ambrosiusweg en de oprit N269 in Hilvarenbeek hebben een motorrijder en een auto donderdagmiddag een botsing gekregen. De motorrijder raakte daarbij zwaargewond. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Foto: SQ Vision - Jack Brekelmans

16.10 File op de A67 vanwege auto met pech Op de A67 richting Venlo is de rechterrijstrook bij afrit Someren dicht. Dit vanwege een auto met een lekke band. Er staat 6 kilometer file en automobilisten moeten rekening houden met vijftien minuten extra reistijd. Wachten op privacy instellingen...

15.33 Tractor in brand in Tilburg Voor het terrein van een afvalverwerkingsbedrijf aan de Vloeiveldweg in Tilburg staat een tractor in brand . Een grote zwarte rookwolk is tot in de wijde omgeving te zien. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio raakte er niemand gewond bij de brand. Het vuur was binnen een kwartier geblust. Foto: Jochem de Bruijn

12.10 Ongeluk met twee auto's in Oisterwijk Op de Oirschotsebaan in Oisterwijk zijn twee auto's op elkaar gebotst. Dat gebeurde op de kruising met de Fransebaan. Waarschijnlijk heeft een van de bestuurders geen voorrang verleend. Politie en ambulance werden opgeroepen, maar beide bestuurders bleven ongedeerd. Blikschade was er wel. Foto: Toby de Kort/SQ Vision

10.13 Klanten helpen bij aanhouding winkeldieven Vier winkeldieven zijn woensdag opgepakt nadat ze probeerden met gestolen boodschappen weg te komen. Daarbij wilden ze een winkelmedewerker aanrijden. Klanten van de supermarkt hielpen bij de aanhouding door de wagen van de dieven te blokkeren. LEES OOK: Klanten helpen bij aanhouding winkeldieven door auto te blokkeren

09.45 Botsing tussen fietser en scooter Op de Kempenbaan in Veldhoven zijn vanmorgen een fietser en een scooterrijder op elkaar gebotst. Er kwam een traumahelikopter naar de plek van het ongeluk om hulp te verlenen. Zowel de fietser als de scooterrijder zijn naar het ziekenhuis gebracht. Wachten op privacy instellingen... Foto: Rico Vogels/SQ Vision

08.09 Lange file op A58, verkeer rijdt van ene file in andere Op de A58 van Bergen op Zoom richting Eindhoven staat een lange file van ruim dertig kilometer. Het gaat om drie opstoppingen op het traject van Bergen op Zoom naar Eindhoven. Er staat onder meer een file tussen Zegge en Breda-West, tussen Ulvenhout en Tilburg Reeshof en van Tilburg Centrum naar Best. Eerder donderdagochtend stond er een vrachtwagen met pech op de A58 van Tilburg naar Eindhoven ter hoogte van Oirschot.

07.24 Automobiliste verliest macht over stuur en belandt in sloot Een vrouw is donderdagochtend met haar auto van de weg geraakt en in de sloot beland aan de Werkkampenseweg in Raamsdonksveer. De vrouw zat bekneld in haar auto, de brandweer heeft haar eruit gehaald. Volgens een 112-correspondent is de vrouw niet gewond geraakt. De politie doet onderzoek naar het ongeval. De vrouw zat bekneld in haar auto (foto: Jeroen Stuve - SQ Vision).

07.15 Vrachtwagen met pech zorgt voor vertraging op A58 Een vrachtwagen met pech veroorzaakt vertraging op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Dat meldt Rijkswaterstaat. Ze adviseert weggebruikers om om te rijden via de A65/N65 (Den Bosch) en de A2. Wachten op privacy instellingen...

03.56 Man lichtgewond bij steekpartij in Eindhoven

Aan de 2e Bottelroosstraat in Eindhoven is in de nacht van woensdag op donderdag een man op straat aangetroffen met een steekwond. De man had zelf de politie gebeld dat hij gestoken was. Op het moment dat de hulpdiensten arriveerden, wilde de man niet veel meer kwijt. Zijn verwondingen vielen mee, hij is behandeld in een ambulance en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie doet verder geen onderzoek naar de zaak, onder meer omdat het slachtoffer zelf geen informatie wilde verstrekken. Hij wilde ook geen aangifte doen.

22.15 Motorrijders maken teveel herrie en krijgen boete Drie motorrijders die op de Oude Rijksweg in Best reden zijn woensdagavond door de politie op de bon geslingerd, omdat ze teveel herrie maakten. De mannen kregen een boete van 450 euro. Daarnaast moeten ze hun opgevoerde motoren terug in de originele staat laten brengen en opnieuw laten keuren door de RDW. Wachten op privacy instellingen...