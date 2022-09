112-nieuws: tractor in brand • motorrijder gewond bij ongeluk

15.33

Voor het terrein van een afvalverwerkingsbedrijf aan de Vloeiveldweg in Tilburg staat een tractor in brand . Een grote zwarte rookwolk is tot in de wijde omgeving te zien. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio raakte er niemand gewond bij de brand. Het vuur was binnen een kwartier geblust.