Adèle en Noam slapen in een tent omdat er geen studentenkamer te vinden is

De buitenlandse studenten Adèle (21) en Noam (19) wonen in een tent in de achtertuin van een woning. De exacte locatie moet geheim blijven, want de huisbaas weet er niet van en bovendien is het illegaal. Ze kunnen niet anders, want er is simpelweg geen kamer of studio te vinden in Eindhoven. Studenten moeten vaak jaren wachten op een eigen plek.

Studio040 Geschreven door

Noam komt uit de VS en studeert aan de Design Academy in Eindhoven: "Toen ik naar Nederland kwam, dacht ik dat wennen aan alle fietsen de grootste uitdaging zou zijn, maar ik had het mis. Ik wist niet dat het vinden van woonruimte zo moeilijk zou zijn", vertelt ze. In het eerste jaar van haar studie woonde ze samen met Adèle uit Frankrijk op kamers. Maar op die plek kon ze maar één jaar blijven, dus gingen ze al vroeg zoeken naar andere woonruimte. Dat bleek lastiger dan gedacht. Adèle somt op: "We probeerden het via Facebookgroepen, pas afgestudeerden, de opleiding en de gemeente." Zonder succes, want maanden later zit het tweetal nog steeds zonder een eigen plek.

"Niemand helpt ons."

De studenten trokken daarom in een tent in de achtertuin van een huis van bevriende studenten. Uit pure wanhoop, want op straat slapen vinden ze géén optie. In het begin voelde het nog als een avontuur, maar na een aantal weken is het leuke er wel vanaf. Nu het steeds kouder wordt, liggen er al vijf dekens op bed. Maar de kou is niet het enige probleem. Noam: "Door mijn woonsituatie ben ik veel emotioneler en ik merk dat ik me soms moeilijk kan concentreren tijdens de les. Met mijn hoofd ben ik toch telkens bezig met wat de toekomst brengt." Ook Adèle beseft dat buiten slapen in de winter geen optie is. "We hopen dat we dan van huis naar huis kunnen gaan, maar ook dat is onzeker. Hopelijk komt er snel een oplossing voor mensen zoals wij." Tot op heden voelen de studenten zich in de steek gelaten. "We krijgen automatische reacties van school en de gemeente. Niemand helpt ons, maar ze wijzen naar elkaar of zeggen dat het zo'n groot probleem is dat ze daar niets aan kunnen veranderen."

"Slapen in een tent is natuurlijk verschrikkelijk."