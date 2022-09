Buitenlandse studenten Adèle en Noam wonen noodgedwongen in een tent

Wonen in een tent in de achtertuin van een woning, simpelweg omdat er geen kamer of studio te vinden is in Eindhoven. Dat is de harde realiteit voor de buitenlandse studenten Adèle (21) en Noam (19), want studenten moeten vaak jarenlang wachten op een eigen plek.

"We probeerden het onder meer via Facebookgroepen, recent afgestudeerden, de onderwijsinstelling en de gemeente", somt de Franse studente hun pogingen op. Zonder succes, want maanden later zit het tweetal nog steeds zonder een eigen plek.

Uit pure wanhoop trok het duo in een tent in de achtertuin van een woonhuis van bevriende studenten. De exacte locatie moet geheim blijven, want de huisbaas weet er niet van en bovendien is het illegaal. Maar, zo benadrukt het tweetal, op straat slapen is géén optie. In het begin voelde wonen in een tent voor de twee als een avontuur, maar na een aantal weken is het leuke er vanaf. Met de naderende winter wordt het namelijk steeds kouder, daarom liggen er inmiddels al vijf dekens op bed. Maar niet alleen de kou speelt zijn parten.

"Door mijn woonsituatie ben ik veel emotioneler en merk dat het soms moeilijk is om me te concentreren tijdens de les. Met mijn hoofd ben ik toch telkens bezig met wat de toekomst brengt", aldus Noam. Die toekomst is ongewis, want buiten slapen in de winter is geen optie, beseft ook het tweetal. "We hopen dat we dan van huis naar huis kunnen gaan, maar ook dat is onzeker. Hopelijk komt er snel een oplossing voor mensen zoals ons", zegt Adèle.

Want tot op heden voelen de studenten zich in de steek gelaten. "We krijgen automatische reacties van school en de gemeente. Niemand helpt ons, maar wijst naar elkaar of zegt dat het zo'n groot probleem is dat ze daar niets aan kunnen veranderen."