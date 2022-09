Jiska had eetstoornis en vraagt nu aandacht door 6 uur op paal te staan

Jiska (27) uit Bergen op Zoom probeert zaterdag zes uur te balanceren op een paal. Dat doet ze tijdens het evenement Last Man Standing op de Neude in Utrecht. Zo wil ze aandacht vragen voor mensen met psychische klachten. Vanaf 2013 kampte Jiska zelf met de eetstoornis anorexia nervosa. Ze wil laten zien dat herstel mogelijk is. “Ik ben het levende bewijs dat het écht goed kan komen.”

Jiska wil, samen met tientallen andere deelnemers aan Last Man Standing, een voorbeeld zijn voor anderen, omdat ze dit tijdens haar ziekte erg miste. “Mensen praten te weinig over psychische problematiek.” De actie zaterdag is van belangenorganisatie MIND, die opkomt voor mensen met psychische klachten en het bespreekbaar maken van hun problemen. Daarbij kan het gaan om een depressie, een burn-out, prestatiedruk en eet- of angststoornissen. MIND hamert erop dat mentale gezondheid even belangrijk is als fysiek gezond zijn en houdt daarom gerichte acties zoals Last Man Standing.

En dat is hard nodig, vindt Jiska. Haar problemen begonnen 'best onschuldig'. Ze was dol op eten en nooit bezig met haar gewicht. “Tijdens anorexia-lezingen op school dacht ik: nee joh, dat krijg ik toch nooit!”

“Als kind had ik al veel onverklaarbare angsten."

Maar dat liep anders. Toen Jiska op kamers ging voor haar opleiding International Lifestyle Studies, ontwikkelde ze gevoelens en emoties waar ze niet goed mee om kon gaan. “Als kind had ik al veel onverklaarbare angsten. Daarnaast had ik een onrustige thuissituatie en was ik bang voor de toekomst.” Ze kon deze angsten niet uitschakelen en ontwikkelde zo haar eetstoornis. “Ik vond mijn rust door calorieën te tellen, anders raakte ik in paniek.” Van de een op de andere dag besloot ze bepaalde producten, zoals pasta, te laten staan. “Het maakte me een structuurjunk. Het was een mentaal zware kluif, want ik raakte mezelf kwijt. Ik had snel door dat het foute boel was.”

"Mijn lichaam kreeg echt klappen."

Ook fysiek ging ze snel achteruit. Ze verloor veel spiermassa, waardoor haar benen slap raakten. Ze raakte haar energie kwijt en kreeg last van haaruitval. “Het werd best snel extreem. Mijn lichaam kreeg echt klappen, door het competitieve stuk van de eetstoornis.” Haar huisarts verwees haar op een gegeven moment door naar de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Daar volgden gesprekken met psychologen en diëtisten. “Maar omdat ik alleen woonde, bleef ik verder achteruitgaan.” Ze besloot zich daarom fulltime te laten behandelen. Haar herstel werd aangezwengeld, maar na een half jaar ging het toch mis. “Ik was weer op gewicht, dus wilde stoppen met mijn behandeling. Ik dacht niet aan alle onderliggende problemen, waardoor het snel weer achteruitging. Het voelde gênant toen ik wéér terugkwam bij de GGZ, maar ik wilde niet de rest van mijn leven blijven doorsukkelen.”

"Ik wilde niet terugvallen in oude gewoontes.”

Uiteindelijk kwam ze er toch bovenop, door duidelijke afspraken te maken met zichzelf. Daarbij ging het om motivatiepunten zoeken en nare gevoelens op tijd signaleren. “Ik vond het leven te leuk om weg te geven aan een eetstoornis. Daarom wilde ik niet terugvallen in oude gewoontes.” Inmiddels is ze al een aantal jaren stabiel. Ze is getrouwd, heeft een zoontje van een jaar en een leuke baan. “Het leven heeft altijd ups en downs, maar ik zit lekker in mijn vel.”

Jiska streed tegen anorexia nervosa