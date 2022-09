Jeugdbescherming in Brabant nog steeds in de problemen

Het verscherpte toezicht op de jeugdbescherming in Brabant wordt beëindigd, hoewel de regio er nog steeds niet in slaagt ieder kind passende hulp te bieden. Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De jeugdbescherming kampt met structurele problemen en het verscherpte toezicht draagt volgens de inspectie niet bij aan een oplossing.

De inspectie ziet al lang dat jeugdbescherming in heel Nederland onder druk staat. Dit komt volgens inspectie onder meer door de manier waarop het jeugdbeschermingsstelsel is georganiseerd en daar kan de regio Brabant niet zoveel aan doen.

'Ernstig onder druk'

De inspectie stelde sinds 2019 meerdere keren vast dat de kwaliteit van de jeugdbescherming 'ernstig onder druk staat'.

In de zomer van 2021 zag de inspectie dat in vier regio's, waaronder Brabant, kwetsbare kinderen met ingewikkelde problemen nog steeds te lang moesten wachten op de juiste hulp. De regio's werden toen onder verscherpt toezicht gesteld.

'Belangrijke stappen'

In februari van dit jaar had de regio Brabant 'belangrijke stappen gezet', maar nog steeds kreeg niet ieder kind de juiste hulp. Het verscherpte toezicht is toen verlengd met een half jaar.

Nu concludeert de inspectie na gesprekken met professionals en betrokkenen dat de extra maatregelen niet voor genoeg verbetering hebben gezorgd in Brabant.

Crisisaanpak

Vorige week vroeg de inspectie de verantwoordelijke minister en staatssecretaris om onmiddellijk met een crisisaanpak te komen. "De overheid faalt bij haar taak om kwetsbare kinderen te beschermen", stellen de inspecties.

De problemen zouden het gevolg zijn van te weinig geld en onvoldoende personeel. Bovendien zou er te weinig en te laat specialistische hulp worden ingezet.