Vechten tegen windmolens in de achtertuin: emoties lopen hoog op

Boerin Olga wil graag meedenken over de manier waarop er windmolens in de achtertuin van haar boerderij in Geffen worden geplaatst. Hanneke van den Berg is voorzitter van de actiegroep Behoud Lithse Polder en vindt het verschrikkelijk wat er staat te gebeuren. De emoties liepen dan ook hoog op tijdens een bewonersavond in Geffen over de komst van de windmolens.

Megan Hanegraaf Geschreven door

De gemeenten Oss en Den Bosch willen dat De Lithse Polder verandert in de Duurzame Polder. Aan de Bossche kant komen 16 windmolens. In Oss is alleen bekend hoeveel energie er moet worden opgewekt. Hoeveel windmolens er komen, hangt af van hoe groot ze worden. Volgend jaar kiezen de gemeenteraden één voorkeursvariant. Inwoners krijgen de komende weken de gelegenheid om hun ideeën, wensen en zorgen te delen. En die zijn er volop. Tijdens de bewonersavond in Geffen lopen de emoties hoog op.

"Dat wij mogen meedenken is al heel fijn, maar ik moet eerst nog maar zien of ze écht naar ons luisteren", zegt boerin Olga. Zij woont en werkt samen met haar man op een boerderij in Geffen. “Meerdere boeren rondom de Duurzame Polder zijn ooit door een projectontwikkelaar benaderd met de vraag om een windmolen op hun grond te plaatsen. Dat zagen wij eerst niet zitten." Omdat de windmolens er volgens de boeren toch wel komen, hebben ze samen het Windmolencollectief Oss-Den Bosch gevormd. “Dan kunnen we maar beter meedenken op welke manier ze er komen. De boeren worden vaak gezien als geldwolven als het gaat om windmolens, maar ik vind het belangrijk dat ik ondanks een windmolen in mijn achtertuin normaal kan blijven wonen, werken en leven in de polder.”

Hanneke van den Berg, voorzitter van de actiegroep Behoud Lithse Polder ziet helemaal niets in de plannen. “De politiek doet alsof dit een kans is waar wij trots op mogen zijn, maar wij vinden het verschrikkelijk. Dit wordt een van de grootste windmolenparken van Nederland." “Als Oss kiest voor de grootste windmolens moeten er al negen of tien komen. Kiezen ze voor kleinere windmolens dan worden er dat alleen maar meer. Wij willen dat de politiek eerlijk zegt dat daar een paar enorme monsters komen.” Hanneke is een huis aan het bouwen in Lithoijen, aan de rand van de Duurzame Polder. Ze maakt zich vooral zorgen over de gezondheidsrisico's. “Steeds meer onderzoeken tonen aan dat laagfrequent geluid van de windmolens echt heel schadelijk is voor je gezondheid. Maar daar houdt niemand rekening mee.” Ook Olga ziet de gezondheidsrisico's. “Je weet niet wat de effecten op lange termijn zijn. Maar daar zijn allemaal normen en regels voor, dus dat komt vast wel goed. Wij hebben al dertig jaar een hoogspanningsmast in de achtertuin staan en daar hebben we ook geen last van.”

