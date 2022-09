Johns openhartoperatie gaat live op tv: 'Ik heb er alle vertrouwen in'

John Pereira uit Eindhoven ondergaat woensdag, op zijn 71ste verjaardag, een openhartoperatie. En het bijzondere is dat iedere Brabander live mee kan kijken. Niet iedereen zou dit zomaar doen, maar John heeft een bijzondere reden waarom hij hier graag aan meewerkt: 'Ik hoop dat ik andere mensen help die het ook spannend vinden om zo'n operatie te ondergaan.'

John woont samen met zijn vrouw Aaltje in Eindhoven. In april kreeg John ademhalingsproblemen. Na een bezoek aan de arts werd er vocht achter de longen geconstateerd. Dit was op te lossen, maar het advies was wel om de cardioloog te laten kijken naar wat eventueel de oorzaak kon zijn. Toen bleek een belangrijke ader bij het hart een vernauwing te hebben. "Ik hoorde toen voor het eerst dat ik hartpatiënt ben", vertelt John. Hij en zijn familie zijn erg geschrokken.

John had in het begin niet zo'n vertrouwen in de toekomst. "Ik was bang. Bang voor eventuele gevolgen van een operatie, zeker omdat ik me nog zo goed voel." Daarom heeft hij ook getwijfeld of hij wel geopereerd wilde worden. Maar hij wil niets liever dan zijn kleindochter Ziva (11 maanden) zien opgroeien. Daarom heeft hij besloten om door te zetten.

Hij heeft alle vertrouwen in hartchirurg Bart Koene die zijn operatie gaat uitvoeren. "Ik hem hem wel eerst even gegoogled", zegt John lachend. "En ik heb ook een leuke afspraak gemaakt met hem. Als de operatie goed geslaagd is en ik ben hersteld, ga ik hem leren met een aanhanger te rijden." John geeft namelijk rijlessen aan mensen die hun aanhanger-rijbewijs willen halen. Ook geeft hij motorrijlessen.