Nienke is ongeneeslijk ziek en zamelt geld in voor Kinderkanker Nederland

De 38-jarige Nienke Proost-Dietvorst uit Bergen op Zoom heeft uitgezaaide galwegkanker. Zeldzaam en domme pech, is hoe ze het zelf omschrijft. Nienke heeft geen lange bucketlist. Wel wil ze een benefietdiner organiseren voor de Kanjerketting van de vereniging Kinderkanker Nederland. Binnen korte tijd sprongen tal van organisaties, verenigingen en bekenden bij om Nienke te helpen met haar doel.

Nienke wil zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kinderkanker Nederland. “Iedereen kan kanker krijgen, en iedereen gaat daar op zijn eigen manier mee om”, vertelt haar man Dirk Dietvorst. “Maar het is heel oneerlijk dat ook kinderen met deze ziekte te maken krijgen.”

Kinderen met kanker krijgen na iedere behandeling een speciale kraal, die ze rijgen tot een ketting. De Kanjerketting. “Deze ketting helpt de kinderen echt om de behandelingen door te komen. Daar wil Nienke gewoon graag aan bijdragen.”

Nienke heeft net een reeks chemokuren gehad om de kanker een flinke opdonder te geven. En dat is gelukt. Maandag is ze geopereerd in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, waar ze een speciale medische behandeling ondergaat. “Dat is gelukkig erg goed gegaan”, vervolgt Dirk. “Natuurlijk heeft ze even hersteltijd nodig. Maar haar artsen zijn positief en wij dus ook.”

Extra activiteiten

Ook de neven van Nienke willen graag meehelpen met geld inzamelen voor de Kanjerketting. Zij houden daarom zondag 25 september een speciale fietstocht. “We hebben al 130 aanmeldingen”, zegt Dirk enthousiast. “En er blijven aanmeldingen binnenkomen, echt super tof.” De tocht start en eindigt bij café ‘t Dobbertje in Bergen op Zoom, dat eigenlijk permanent gesloten is. “Het bijzondere is dat ‘t Dobbertje die dag speciaal voor ons opengaat. Deelnemers kunnen daar wat drinken en een lekker worstenbroodje eten.” Er zijn twee routes van veertig en tachtig kilometer, langs de grens tussen Brabant en Zeeland.

Maar dat is niet alles. Van alle kanten springen mensen bij om haar te helpen met geld inzamelen. Een week later, op zondag 2 oktober, volgt een benefiet-voetbaltoernooi bij Dosko in Bergen op Zoom. En de lokale dweilband waar Nienke deel van uitmaakt, verkoopt zelfgemaakte soep, Kiwanis Belle Flucius houdt een dansavond en Junior Kamer Het Markiezaat sponsort een deel van het benefietdiner.

Boven verwachting

Al die hulp doet Nienke en Dirk goed. “Al die extra hulp is echt boven verwachting. Daar moeten we soms nog even aan wennen. Er speelt momenteel best veel in ons leven, maar we zijn iedereen echt enorm dankbaar.”

Voor nu is het chemotraject van Nienke klaar. "De specialisten van het Erasmus Ziekenhuis zijn optimistisch om haar leven onder goede omstandigheden te verlengen", vertelt Dirk. En dus is het verder voorbereiden en regelen voor het diner en de benefietavond die op 21 oktober plaatsvinden in theater De Maagd.

Meer informatie over de benefietavond en alle andere acties, zijn te lezen op deze Facebookpagina. Doneren is mogelijk via de website van de Kanjerketting.