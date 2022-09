Drugslab met chemicaliën ontdekt in loods in Made

In een loods aan de Geraniumstraat in Made heeft de politie donderdagavond een drugslab ontdekt. Het gaat om een loods die verhuurd werd.

De politie ontdekte de loods na een onderzoek en kon zo binnenvallen.

In het pand werden grondstoffen en hardware gevonden waarmee synthetische drugs gemaakt kan worden. Om welke drugs het precies gaat is niet duidelijk. Ook kan de politie niet zeggen of er daadwerkelijk geproduceerd is in het lab.

Eigenaren niet verdacht

De loods bestaat uit verschillende ruimtes die verhuurd worden. De eigenaren zijn volgens de politie dan ook geen verdachten. Omdat het pand in het buitengebied van Made ligt en omringd wordt door weilanden, is er geen gevaar geweest voor de omgeving.

Een gespecialiseerd bedrijf heeft het lab donderdagavond ontmanteld. De politie heeft monsters genomen voor verder onderzoek.