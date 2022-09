Niet iedereen wil een rookmelder: 'Ze denken dat China meeluistert'

Woningcoöperaties zijn sinds 1 juli druk bezig om de verplicht gestelde rookmelders op te hangen. Dat is een behoorlijk karwei en niet altijd even makkelijk omdat er huurders zijn die niet mee willen werken. Van de 25.000 huurders van woningcoöperatie Alwel in Roosendaal, Etten-Leur en Breda gooien er zo'n 2500 in eerste instantie de kont tegen de krib. Dat wordt met een persoonlijke aanpak zoveel mogelijk opgelost.

Vooropgesteld: het allergrootste deel van alle huurders van Alwel is blij met de rookmelders en ziet er absoluut de noodzaak van in. Maar dus niet iedereen. Om verschillende redenen weigeren mensen de installatie. "Niet alle mensen begrijpen onze brieven", vertelt vestigingsmanager Rob van Son van woningcoöperatie Alwel in Roosendaal. "Maar er zijn ook mensen het gewoon niet interesseert. Of huurders die niet willen dat je in hun huis komt omdat ze daar dingen doen die niet gezien mogen worden. Als iemand in een achterkamertje hennepplantjes heeft staan, willen ze niet dat je een rookmelder komt ophangen."

"Mensen met GGZ-rugzakjes willen gewoon niet dat er vreemden over de vloer komen."

"Er zijn ook huurders die een rookmelder in hun huis gewoon niet mooi vinden", vult Eefje Bruijns van Alwel aan. "Dan gaat het vooral om de rookmelders die op stroom werken. Dan krijg je vaak een kabelgootje naar je rookmelder en dat vinden sommige mensen echt verschrikkelijk lelijk. En in enkele gevallen willen daarom ze de rookmelder niet." Daarnaast is er nog een groep met afwijkende denkbeelden. "Ik heb ze zelf nog niet aan de telefoon gehad, maar ik ken verhalen dat mensen denken dat China via de rookmelder meeluistert of dat er een camera in zit", vervolgt Bruijns. "Een uitdaging zijn ook huurders met een psychiatrische achtergrond die gewoon niet willen dat er vreemde mensen over de vloer komen."

"Het gaat niet alleen om de veiligheid van de bewoners zelf maar ook om die van de buren."

Alwel kiest voor een geduldige, persoonlijke benadering om het probleem op te lossen. Ze moeten wel, want de rookmelders zijn al bijna drie maanden verplicht. Bij tien procent van de 25.000 huurwoningen moet er extra inspanning worden gedaan. "Onze medewerkers in de wijken zoeken de mensen op die geen rookmelder willen, gaan koffiedrinken en laten niet los", legt Rob van Son uit. "De ervaring leert dat één procent echt niet meewerkt en dan gaan we uiteindelijk naar de rechter." Eén procent lijkt niet veel, maar dat zijn toch 250 huishoudens. En dan hebben we het alleen nog maar over Roosendaal. "Brieven sturen, langsgaan, het hele traject is superduur", vervolgt Van Son. "Maar wel heel belangrijk, want het gaat niet alleen om de veiligheid van de bewoners zelf maar ook van de buren." Alwel is tevreden over het verloop van het project en de helft van alle rookmelders is inmiddels geplaatst. Professioneel en met geduld gaan ze verder. "De focus is ook een beetje verlegd", zo sluit Eefke Bruijns af. "Mensen zijn niet bezig met brandveiligheid, maar met energienota's en overleven. En dat snappen we ook wel."