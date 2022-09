Wilma en Femke nemen een student in huis: 'Ik wil wat voor iemand doen'

Wilma Dukker nam een jaar geleden een Eindhovense student in huis. Docent Femke gaat het binnenkort ook doen. Het is een extra zakcentje maar daarnaast willen ze vooral de studenten helpen. Het kamertekort in Eindhoven is groot. Een jaar geleden kwam er zelfs een noodoproep van Fontys en de TU Eindhoven: wie heeft er een kamer voor een buitenlandse student?

Wilma woont in Best en nam na de oproep de Roemeense student Andrei Vacaru in huis. Acht maanden huurde hij voor 425 euro per maand haar zolderkamer. In mei vertrok hij weer, naar een studio in Eindhoven. “Het moet klikken. Met Andrei was het heel goed. Hij was heel aardig.”

Samen tv kijken of samen eten deden ze niet, maar er was wel regelmatig contact. “Als ik in de woonkamer zat, kwam hij door het huis. Dan maakten we een praatje. Als hij de wasmachine wilde gebruiken, appte hij even.”

Na het vertrek van Andrei was ze weer een paar maanden alleen. “Dat is ook weer prettig. Dan kun je wel naakt door de kamer lopen. Je moet met elkaar rekening houden, zoals met geluiden.”