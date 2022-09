Energieslurpend zwembad uit 1976 gaat na verbouwing gasloos de toekomst in

Het in 1976 gebouwde zwembad Die Heygrave was de grootste energiesluper van de gemeente Heusden. Het oude zwembad verstookte 46 jaar lang vele tienduizenden kubieke meters - nu peperduur - aardgas. Als het oude zwembad volgende maand, na een forse verbouwing weer opengaat, is het echter van het gas af. De muren zijn 15 centimeter dikker én zorgt een aardwarmtebron dat het water op temperatuur blijft.

Rob Bartol Geschreven door

“Toen in 2019 de eerste plannen werden ontwikkeld om het zwembad van het gas af te koppelen, wisten we uiteraard niet dat bij de oplevering sprake zou zijn van een energiecrisis én torenhoge energieprijzen”, aldus gemeentewoordvoerder Mark Doedijns. “Het zwembad is het eerste project van elf gemeentelijke gebouwen in de gemeente Heusden die in 2030 energieneutraal moeten zijn.”

"Er is een isolatieschil om het oude zwembad heen gebouwd."

“Om de warmte binnen te houden, is om het oude zwembad heen een isolatieschil gebouwd", vertelt Doedijns. "De muren zijn door de aangebrachte isolatieplaten 10 tot 15 centimeter dikker geworden. Ook ligt er een compleet nieuw isolerend dak op.”

Om het zwembad heen is een isolatieschil gebouwd (Foto: gemeente Heusden).

“De warmte komt uit een aardwarmtebron, die aangeboord is op 80 meter diepte. In de winter gebruiken we de warmte voor de verwarming van het zwembad en voor het water. In de zomer geven we het teveel aan warmte weer af aan de dieptebron. Die wisselwerking moet ervoor zorgen dat de aardwarmtebron het hele jaar constant blijft.” Het gasloos maken van het zwembad heeft uiteraard ook zijn prijs. De kosten van de renovatie zijn 3,3 miljoen euro. “De verwachting is dat per geïnvesteerde euro in dit project de grootste besparing van energie en reductie van CO2-uitstoot te behalen is”, aldus Ellen Vogels, die namens de gemeente Heusden projectleider is.

Bronboring voor aardwarmte (foto: gemeente Heusden).

"We zijn in 2019 gestart met dit project", zegt Doedijns. "Omdat we als gemeente vinden dat je ook een voorbeeld moet geven. Je kan wel pleidooien houden voor duurzaamheid en zuinig omgaan met energie, maar dan moet je zelf ook het voorbeeld geven. Dat hebben we gedaan met dit eerste project en er volgen er meer."

“In principe gaat de toegangsprijs niet omhoog.”

Ondanks de kosten van de ‘operatie gasloos’ hoeven de gebruikers van het zwembad niet bang te zijn dat de toegangsprijs nu ook (fors) stijgt. “In principe gaat de toegangsprijs niet omhoog”, aldus Doedijs. “Wel zal de prijs waarschijnlijk nog geïndexeerd worden. Van het gas af betekent niet dat de kosten ook lager zijn.” Hoewel het zwembad gasloos is, wordt er wel elektriciteit verbruikt om te verlichten en alle pompen en andere apparatuur te laten draaien. Op de naastgelegen sporthal liggen overigens wel zonnepanelen, maar die leveren energie terug aan het net. Hoewel er vanaf 3 oktober weer gezwommen kan worden, zal er ook nog gewerkt worden aan het zwembad. Het gaat om de zogeheten laatste klussen en de spreekwoordelijke 'puntjes op de i'. “Het kan zijn dat bezoekers hier soms overlast van ervaren”, aldus de gemeente. “Als alles volgens planning verloopt zullen de werkzaamheden aan het einde van het eerste kwartaal van 2023 afgerond zijn. Zwembad Die Heygrave is dan een geheel gasloos zwembad.”