De hymne voor Nations League heeft een Brabants tintje: 'Blijft leuk'

Vlak voor de aftrap van wedstrijden van de Nations League galmt muziek met een Brabants tintje door de stadionspeakers. Muzikant Franck van der Heijden uit Geldrop heeft de muziek gecomponeerd. Zondag, als Nederland tegen België speelt, is zijn creatie weer te horen. "Het blijft leuk om terug te horen."

Van der Heijden componeert en arrangeert veelal muziek voor orkesten. Vijf jaar geleden werd hij door de UEFA gevraagd om een nieuwe hymne voor de Nations League te maken. Samen producer Giorgio Tuinfort mocht hij wat voorstellen doen. Volgens Van der Heijden kwam de muziek plotseling in hem op. "Dat gaat bij mij heel bijzonder. Ik was aan het wandelen met de hond en toen zat het opeens in mijn hoofd", vertelt Van der Heijden in tv-programma Brabant Vandaag.

"We hadden nog wel een paar andere versies gemaakt, want je moet een keuze geven aan UEFA. Maar dit was echt in één keer raak, iedereen vond meteen dat dit hem moest zijn."

De tekst van de muziek is in het Latijn. Dat is volgens Van der Heijden een hele bewuste keuze geweest. "We wilden geen partijdigheid in onze muziek en Latijn is een dode taal en wordt dus door niemand meer gesproken. De hymne van de Champions League is bijvoorbeeld in drie talen, ook om partijdigheid te voorkomen. Latijn geeft ook een heroïsche, epische lading, dat was ons doel."