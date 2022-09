Willem II heeft geen kind aan TOP Oss

Willem II had vrijdagavond geen kind aan Top Oss. Met drie doelpunten brachten de Tilburgers de ploeg uit Oss alleen al in de eerste helft de genadeklap toe. Uiteindelijk werd het 1-3. Helmond Sport speelde bijna de hele wedstrijd met een man meer tegen Heracles Almelo, maar verloor uiteindelijk toch: 2-0.

Top Oss - Willem II: 0-3.

Drie doelpunten in zes minuten tijd. Dat bleek vrijdagavond een onoverbrugbare kloof voor TOP Oss tegen Willem II. In de 18de minuut was het raak door Matthias Verreth, waarna Michael de Leeuw in minuut 19 en 23 toesloeg. Die laatste overigens via de penaltystip. Pas laat de tweede helft kon TOP Oss wat terugdoen. Ook nu gebeurde dat via een strafschop, die werd benut door Justin Mathieu. Hij zette daarmee de 1-3 eindstand op het scorebord.

Door de uitzege staat Willem II vijfde. TOP vindt zichzelf terug op de vijftiende plek.

Heracles Almelo - Helmond Sport: 2-0.

Dat het moeilijk zou worden voor Helmond Sport (17de) tegen Heracles Almelo (3de): dat stond wel vast. Maar door een zeer vroege rode kaart voor Anas Ouahim van Heracles gloorde er sportieve hoop voor de Helmonders. Dat met een man meer voetballen niet altijd een goede uitslag garandeert, bleek later in het duel wel. In de tweede helft prikten Lucas Schoofs en Abdenego Nankishi twee treffers binnen voor de Heraclieden: 2-0.

Na de 2-0 nederlaag staat Helmond Sport zeventiende.