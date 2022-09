Het is voorbij, die mooie zomer: 'Er staat echt herfstweer op 't programma'

Komende week kun je je borst natmaken, waarschuwt Alfred Snoek van Weerplaza. Letterlijk. "Het gaat vanaf maandag regenen, waaien en de temperatuur gaat omlaag", vertelde hij in het radioprogramma 'Weekend' op Omroep Brabant. "Er staat echt herfstweer op het programma."

Daarbij ligt er boven het midden van Nederland een gebied met nog meer regen klaar. "Met een wind vanuit het noorden schuift dat gebied ook nog over de westelijke helft van de provincie. Soms zal het even droog zijn, maar de zon krijgen we deze dag niet te zien. Als het 's middags even droog is, wordt het misschien een graadje of 15, 16. In de regen is het een paar graden koeler. 's Ochtends vroeg stond er nog weinig wind. Maar, zoals gezegd, de wind waait al op hoogte vanuit het noorden en dat gaat 'ie uiteindelijk ook aan de grond doen. 's Middags pakken we daar nog een matig briesje mee. Je zou kunnen zeggen dat dit het voor het gevoel nog wat frisser maakt!"

Zondag wordt het wat beter. Dan zien we wel een zonnetje. "Afgewisseld met stapelwolken. Het is niet uitgesloten dat nog een enkele bui overtrekt. Vooral in de middag kan dit gebeuren, maar dat is dan een lokale bui. Er zullen volop plekken zijn in Brabant waar heel de zondag droog verloopt. Daarbij zal het een graad of 16 zijn, met niet al teveel wind. Maar dat is echt een pauzemomentje. "Vanaf maandag staat er echt herfstweer op het programma."