Man richt vuurwapen op wandelaar die hij wil beroven en schiet in de grond

Een wandelaar is vrijdagnacht beroofd in het Stadswandelpark in Eindhoven. Een man die hem rond middernacht tegemoet kwam, richtte een vuurwapen op hem en eiste geld.

Het slachtoffer liep in de buurt van de vogelkooi in het park toen de bedreiging plaatsvond. 'Ongedeerd, maar flink geschrokken'

Toen het slachtoffer aangaf dat hij geen geld bij zich had, schoot de verdachte in de grond. Daarna vertrok hij. "Het slachtoffer bleef ongedeerd, maar was uiteraard flink geschrokken", laat een politiewoordvoerster weten. Op de locatie vonden agenten korte tijd na de bedreiging een huls, waarschijnlijk afkomstig van een alarmpistool. Signalement

De verdachte is blank, heeft kort, blond haar en wordt tussen de 30 en 40 jaar oud geschat. Hij is zo'n 1,70 meter lang en heeft een stevig, gedrongen postuur. De man spreekt volgens de politiewoordvoerster vloeiend Nederlands met een Brabants accent De verdachte droeg op het moment van de beroving een donkere sportjas tot op de heup, een donkere broek en donkere schoenen. Getuigen

De politie doet onderzoek en roept mensen die rond middernacht in de buurt van het Stadswandelpark in Eindhoven waren en iets verdachts hebben gezien op zich te melden. Ditzelfde geldt voor mensen die iets soortgelijks kort geleden hebben meegemaakt en mensen die camerabeelden hebben waarop mogelijk iets te zien is.