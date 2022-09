Dronken automobiliste schept fietsers in Breda en gaat ervandoor

Een 20-jarige automobiliste schepte vrijdagnacht rond halfvijf drie fietsers op de Nieuwe Prinsenkade in Breda. Surveillerende agenten zagen dit gebeuren en zagen de vrouw er vervolgens vandoor gaan.

De fietsers vlogen na de aanrijding door de lucht, laat een politiewoordvoerder weten.

Geen geldig rijbewijs

Boa's en handhavers gingen achter meteen de automobiliste aan. in de Middellaan stopte zij de auto. Een politiebiker opende het portier en hield de vrouw daar alsnog aan. Ze had meer dan drie keer te veel gedronken en bleek geen geldig rijbewijs meer te hebben. Dat is in verband met een eerdere gebeurtenis ongeldig verklaard.

De voorruit van de auto liep bij de aanrijding flinke schade op. De auto is getakeld en in beslag genomen.

Ziekenhuis

De drie fietsers zijn naar een ziekenhuis gebracht.