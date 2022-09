Verwarming in kerk op maximaal 12 graden: 'Muts op en sjaal om'

Door de torenhoge energieprijzen gaat de verwarming van de kerken in Elshout en Drunen noodgedwongen op standje 'laag'. "We gaan een basistemperatuur van 12 graden Celsius aanhouden in onze kerken", vertelt diaken Albert Soeterboek van de parochie Wonderbare Moeder. "De econoom van bisdom Den Bosch heeft ons én alle parochies gevraagd om na te denken hoe we energie kunnen besparen. Daar willen we zeker aan meewerken. Dat betekent bij kerkbezoek straks: muts op en sjaal om of een lekkere dikke trui aan."

"Het kost enorm veel energie om grote gebouwen een paar graden extra te verwarmen", aldus Freek van Genugten van het bisdom Den Bosch. "Die paar graden extra staan niet meer in verhouding tot de torenhoge kosten die dat met zich meebrengt. We hebben daarom alle parochies in het bisdom gevraagd of ze mee willen denken hoe we energie én kosten kunnen besparen."

"Het kost gewoon teveel om de kerk te verwarmen voor bijvoorbeeld een eucharistieviering op zondag in Elshout", beaamt ook diaken Albert Soeterboek. "De basistemperatuur in onze kerken is afgesteld op minimaal 12 graden, zodat er geen schade ontstaat aan onze kerkorgels." De basistemperatuur van 12 graden is een frisse ondergrens voor de kerken in Drunen en Elshout. "Dat betekent dat de temperatuur tijdens de weekendvieringen, uitvaarten, huwelijken, repetities en overige activiteiten niet verhoogd wordt", aldus de diaken. "In de winterperiode zal daarom ook de mis van zaterdagavond in Drunen niet in de kerk, maar zoveel mogelijk in de Pastoor Vermeulenzaal naast de kerk worden gehouden", vertelt diaken Soeterboek. "Dat doen we wel vaker als we met een klein gezelschap zijn. Het is daar wat makkelijker te verwarmen."

De Sint Jan Evangelistkerk in Elshout (Foto Jan Korpershoek).

Voor bezoekers van 'verwarmde' kerken zal het misschien even wennen zijn, als andere parochies ook de kachel (bijna) gaan uitzetten. "Maar, in de Bossche Sint Jan weten ze niet beter", aldus Freek van Genugten van het bisdom. "De Sint Jan wordt niet verwarmd en is nooit verwarmd. Iedere Bosschenaar weet dat ook. In de herfst en winter passen mensen hun kleding daarop aan."

Om koude voeten tegen te gaan was het tot ver in de negentiende eeuw vrij gebruikelijk om een kerkstoof te gebruiken bij kerkgang in herfst en winter. De koster leverde tegen betaling zelfs gloeiend hete kooltjes voor in de stoof. Vooral door rijkere kerkgangers werd de kerkstoof ingezet om in een koude kerk op temperatuur te blijven. "Het kan in de kerk wel koud zijn", aldus Freek van Genugten van het bisdom. "Maar je ontvangt wel warmte bij een kerkbezoek."

Vrouw met een kerkstoof (Foto: Openluchtmuseum)

Voor kerkorgels is het beter dat de verwarming uitgaat. "Een orgel gedijt het best in kerken waar niet kunstmatig wordt verwarmd", vertelt Gerrit de Jong van Van Rossum orgelbouw uit Wijk en Aalburg, als we hem vragen hoe belangrijk die ondergrens is van 12 graden in de Rooms-Katholieke kerken van Drunen en Elshout.

"Een constante temperatuur is beter voor een orgel."