Mathieu van der Poel geeft op in wegrace WK na nacht in politiebureau

Mathieu van der Poel is zondag in de wegrace van de WK wielrennen in Australië al na dertig kilometer afgestapt. Dat deed de kopman van de Nederlandse ploeg na een incidentrijke nacht waarin hij enkele uren had vastgezeten op het politiebureau. Van der Poel was meegenomen om een verklaring af te leggen nadat hij 'was uitgevallen' tegen kinderen op de gang in het rennershotel die hem uit zijn slaap hielden.

Volgens Christoph Roodhooft, zijn manager bij de ploeg Alpecin-Deceuninck, moet Van der Poel sowieso tot dinsdag in Australië blijven om voor te komen. "Recht tegenover zijn kamer waren twee kamers waar kinderen zaten. Mathieu is om negen uur 's avonds gaan slapen, maar lag drie uur later nog wakker omdat er continu herrie op de gang was. Daarbij werd op deuren geklopt. Toen dat bij hem voor de derde keer gebeurde, is hij naar buiten gegaan. Het bleek dat er geen ouders bij waren. Mathieu is boos uitgevallen. Daarna is blijkbaar de politie gebeld en moest hij een verklaring afleggen."

"Dit is een ramp, maar ik kan er niets meer aan veranderen."

De Australische politie zei tegen persbureau AFP dat een 27-jarige man is gearresteerd in een hotel, maar kon om privacyredenen niet bevestigen of het om Van der Poel gaat. De man wordt verdacht van mishandeling van twee meisjes van 13 en 14 jaar. Zij zouden zijn geduwd, een van de twee heeft daar een kleine schaafwond aan overgehouden. "Dit is een ramp, maar ik kan er niets meer aan veranderen", zei de 27-jarige Van der Poel voorafgaand aan de wedstrijd tegen de Belgische zender Sporza. "Een aantal kinderen op de gang vond het nodig om continu aan te kloppen, terwijl ik wou slapen voor een belangrijke dag. Na een paar keer was ik er klaar mee. Ik heb ze niet zo vriendelijk gevraagd om te stoppen. Daarna hebben ze de politie gebeld en werd ik meegenomen."

"Hij is nu ontgoocheld."