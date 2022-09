Fietser (54) overleden na botsing op kruising in Breda

Een 54-jarige fietser is overleden nadat hij zaterdagnacht op het kruispunt van de Loevesteinstraat met de Mathenessestraat in Breda in botsing kwam met een auto. Dit gebeurde rond kwart over twaalf. Wie geen voorrang verleende, wordt onderzocht.

Een buurtbewoonster zag de aanrijding vanuit haar huis en zag de fietser door de lucht vliegen. Ze belde meteen de hulpdiensten. Die kwamen met spoed. Traumaheli

Vanwege de ernst van de situatie landde een traumaheli op een veld naast de weg. De fietser werd in een ambulance onder begeleiding van de trauma-arts naar een ziekenhuis gebracht, maar overleed daar alsnog aan zijn verwondingen. In de auto die bij het ongeluk betrokken was, zaten vier mensen. Een van hen raakte lichtgewond en kreeg medische zorg.

Diverse hulpverleners werden na de botsing in Breda opgeroepen (foto: Perry Roovers/SQ Vision).