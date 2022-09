Pakistaanse hockey-international scoort plek bij club in Nuenen

Als iets klinkt als te mooi om waar te zijn, dan is het dat vaak ook. Maar bij Hockey Club Nuenen, dat op het vijfde niveau uitkomt, weten ze sinds kort dat deze stelregel niet altijd klopt. Meervoudig international Rizwan Ali uit Pakistan reageerde op de spelersoproep van coach Danny Nooijen. "Hij bleek serieus te zijn."

Het is eind juni als Nooijen meerdere spelers van zijn eerste team ziet vertrekken. Er is nieuwe aanwas nodig en onder het mom 'wie niet waagt, die niet wint' plaatst hij een oproep om sociale media. De boodschap: wil jij 'het eerste' komen versterken, meld je dan nu bij mij.

"We hebben telefoonnummers uitgewisseld en het bleek serieus te zijn", vertelt Nooijen zondag droogjes bij het radioprogramma De Zuidtribune van Omroep Brabant. "We zijn gelijk gaan kijken wat er allemaal moet worden geregeld."

Dat was nog een hele toestand, blikt Nooijen terug. "Wekenlang heb ik met ambassades aan de lijn gehangen om een sportvisum te regelen." Daarna volgde een logistieke toer, al was onderdak al gauw geen probleem meer. "Dat is het mooie aan onze vereniging: er is heel veel saamhorigheid. Dus al gauw meldde een gastgezin zich, dat hem vrijwillig in huis wilde nemen. Hij staat er dus zeker niet alleen voor na zo'n grote overstap van Pakistan naar Nederland."

Een international op dit niveau. Ook Nooijen beseft dat dit een unicum is. "Aan de kleine dingen zie je dat Ali een hele goed hockeyer is. Hij ziet het als een privilege om in Nederland te spelen en hopelijk uiteindelijk de stap te maken naar de top." Tegenover Hockey.nl bevestigt Ali dat. "Het niveau hier is inderdaad te laag voor me. Maar ik zie het als een stap. Wie weet kan ik over een jaar een stap maken naar Oranje-Rood, Den Bosch of Tilburg. Grotere clubs in een betere competitie."

Of Ali die droom kan waarmaken, is natuurlijk maar de vraag. Vorige week zat hij nog op de bank, maar deze zondag start hij in de basis tegen Drunen. Nooijen: "Hij heeft er heel veel zin in. En wij ook."