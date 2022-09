Wereldtitel kickboksen: Tilburger Tayfun Özcan mag er 'ineens' om vechten

Midden in de nacht de vraag krijgen of je wilt vechten om een kickboks-wereldtitel. Het overkwam de Tilburgse topkickbokser Tayfun Özcan afgelopen week. Natuurlijk zei hij ja: "Ik ben er klaar voor. Volgende week ligt die titel naast me te glimmen."

Özcan is een grote naam in het kickboksen en heeft sinds zijn overstap naar organisatie ONE de droom daar wereldkampioen te worden. Normaal gesproken zou hij eerst andere tegenstanders tegen de grond moeten slaan. Maar dat was buiten een nachtelijk berichtje van de organisatie gerekend. "'s Nachts kreeg ik de vraag of ik wilde bellen. De tegenstander van de Thaise lichtgewicht-wereldkampioen is uitgevallen en ik werd gevraagd voor hem in te vallen", vertelt Özcan zondag in het Omroep Brabant-radioprogramma De Zuidtribune. "'Wooow!', dacht ik. Dan sla je veel tegenstanders over. Nu mag ik direct om de titel vechten."

Het is niet zo dat Özcan nu ineens fit moet worden om tegen Superbon te vechten. Hij zou volgende week namelijk toch al vechten, maar dan tegen Marat Grigorian. Een omschakeling is het volgens Özcan wel. Zo is zijn nieuwe tegenstander vooral gevaarlijk met zijn trappen. "Ze zijn totaal andere vechters." Maar druk maakt de Tilburgse kickbokser zich er niet om. "Ik ben in de vorm van mijn leven en kan niet wachten om te vechten voor 'de belt'. Die Superbon kan ik hebben. Honderd procent. Meestal word ik onderschat, maar dan komen ze van een koude kermis thuis." Het duel om de wereldtitel is op zaterdag 1 oktober in Singapore.