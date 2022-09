Bruid en bruidegom na ceremonie beroofd van trouwfoto's: 'Breng ze terug'

Het is misschien wel de mooiste dag van je leven: de trouwdag. Zo ook Gabri van Beekveld en haar kersverse echtgenoot. Donderdag gaven zij elkaar op het stadhuis van Breda het ja-woord. Maar na de ceremonie was de feeststemming snel voorbij. Op een terras op de Grote Markt werd de camera met daarin het geheugenkaartje met trouwfoto's gestolen. "De camera is verzekeringswerk, maar het geheugenkaartje willen we heel graag terug hebben", zegt Gabri aangeslagen.

Het is rond een uur of drie in de middag. De plechtigheid is klaar en het getrouwde koppel proost samen met de familie op een terras tegenover het stadhuis. "Het was een fantastische ceremonie en we waren heerlijk aan het borrelen", legt Gabri uit. "We vroegen een voorbijganger om met een mobieltje een foto van ons te maken en terwijl wij poseerden werd de tas met de camera weggehaald."

"We wilden zo min mogelijk mobieltjes bij de ceremonie."

In luttele seconden waren de vastgelegde herinneringen weg. Er wordt gelijk alarm geslagen en de bar belt alarmnummer 112. De gemeente kijkt meteen de camerabeelden terug. Op die manier kan er een signalement gegeven worden van de mogelijk dader. "De politie is op de motor nog gaan zoeken en door het park gaan rijden, maar zonder succes", zegt een treurige Gabri. "We wilden het liefst zo min mogelijk mobieltjes tijdens de ceremonie, daarom hebben we maar een paar foto's op telefoons.."

"Hopelijk hebben we geluk en vindt iemand het kaartje nog terug."