112-nieuws: ouder echtpaar botst in Valkenswaard • A50 dicht na ongeval

19.01

Aan De Vest in Valkenswaard is een ouder echtpaar maandagavond in een auto van de weg geraakt en vervolgens tegen een lantaarnpaal gebotst. De chauffeuse verschoot plots, verloor de macht over het stuur en ramde vervolgens een lantaarnpaal aan de andere kant van de weg. De auto kwam op het fietspad tot stilstand. De schade aan de auto is groot. De vrouw werd in de ambulance nagekeken, de man moet wellicht naar het ziekenhuis. Er was geen ander voertuig bij de botsing betrokken.