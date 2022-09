Vandaag valt een flinke plens water, ook de komende dagen heel wisselvallig

Er valt deze maandag een behoorlijke plens water en ook de komende dagen blijft het herfstachtig. Dat vertelde Wouter van Bernebeek van Weerplaza maandagochtend in het radioprogramma 'WAKKER!' op Omroep Brabant.

Maandagochtend vroeg regende het al op veel plaatsen en dat was volgens Wouter nog maar het begin. "In de loop van de dag gaat het alleen nog maar harder regenen vanuit het noordwesten. Ik denk dat er op veel plaatsen zo'n tien tot vijftien millimeter gaat vallen. Misschien wel tegen de twintig millimeter, dat is een behoorlijke plens water. Daarbij is het ronduit kil 's middags met zo'n 11 of 12 graden en er staat een stevige wind uit westelijke richting. Het is op en top herfstweer."