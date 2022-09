Man overlijdt na festival in Breda, beveiligers verdacht van betrokkenheid

Zes beveiligers van Breda Barst worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Poolse man (37). Toen hij tijdens het festival in Breda op 17 september overlast veroorzaakte, werd hij van het terrein verwijderd. Beveiligers hielden hem in bedwang tot de politie aanwezig was. Toen de agenten aankwamen, haalde de man al geen adem meer. Ondanks medische zorg, overleed hij zondag alsnog.

Sven de Laet Geschreven door