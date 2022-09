Het bier waar Limburg trots op is komt straks uit Brabant

Brand Bier stopt met het brouwen van pils in Wijlre, bij Valkenburg. Het pils komt straks uit Heinekenbrouwerijen in Den Bosch en Zoeterwoude. In de Limburgse brouwerij is te weinig mogelijkheid om uit te breiden. In Wijlre wordt al sinds 1340 bier gebrouwen.

Volgens moederconcern Heineken zit er groei in de pilsener en met name in de speciaalbieren van Brand. Dat zou niet meer allemaal passen in Wijlre. "We hebben gekeken naar uitbreiding in Wijlre, maar daar is geen ruimte", aldus woordvoerder Menno van der Vlist. "Vandaar dat we hebben besloten de productie van het pils te verplaatsen."

Het pilsener met de naam Brand wordt vanaf 2024 in de Heineken-brouwerijen in Den Bosch en Zoeterwoude gemaakt, omdat daar grotere hoeveelheden bier kunnen worden geproduceerd.

Als gevolg van de sluiting van de pilsbrouwerij verdwijnen er 48 banen bij de Limburgse brouwerij. "Mensen zouden in Den Bosch kunnen gaan werken of in Alken (in Belgisch Limburg, red.)", zegt Van der Vlist. "Anders is er een goede sociale regeling."

In Wijlre worden in de toekomst alleen ambachtelijke en speciaalbieren zoals Brand UP en Imperator gebrouwen.