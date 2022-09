Casinomanager slaat gewapende overvallers van zich af

Een manager van een casino in Hilvarenbeek heeft in de nacht van 6 op 7 augustus twee gewapende overvallers van zich afgeslagen. Nadat hij het casino uit liep werd hij door twee mannen met messen aangevallen. Bureau Brabant besteedt aandacht aan de overval. Daaruit blijkt dat de mannen niets hebben buitgemaakt en dat ze met lege handen wegvluchtten.

Het casino had ook buiten camera's hangen en die hebben de overvallers vastgelegd. De politie heeft dan ook een goed signalement van de daders. Een van de mannen heeft een slank postuur en is ongeveer 1,85 m groot. Hij droeg tijdens de overval een paars T-shirt, zwarte Adidas-joggingbroek en een zwarte schoudertas. De man had ook een Noord-Afrikaans accent.

Meer verdachten

Over de tweede dader is minder bekend. Hij droeg een groene jas met een grijze broek en een blauwe pet. Over zijn lengte en postuur is niks bekend.

Volgens de politie waren er mogelijk nog meer verdachten betrokken bij de overval. In een steegje in de buurt van het casino hoorde een omwonende geschreeuw dat niet Nederlands klonk. Er reed een witte auto weg, mogelijk een Renault Clio of Twingo.

Geschrokken en aangedaan

De manager liet tijdens de worsteling zijn telefoon vallen. De daders raapten die op en namen hem mee. De telefoon werd al vrij snel na de overval teruggevonden op het Schorsmolenpad vlakbij het casino. De manager bleef geschrokken en aangedaan achter.