Ben moest zijn kat Eva laten inslapen nadat ze was beschoten met een buks

Twee dagen lang kwam de kat van Ben Geraerts uit Luyksgestel niet thuis. Hij dacht: die komt vast wel terug. Toen kat Eva na veel roepen inderdaad de tuin in kwam strompelen, was de vreugde van korte duur. Eén pootje hing los en bij de dierenarts bleek dat ze was beschoten met een luchtbuks. “Er zat niets anders op dan haar in te laten slapen.”

Rochelle Moes Geschreven door

Ben is er nog steeds kapot van. “We hebben die kat 4,5 jaar gehad en het was echt een gezinslid. Dat beest was zo ontzettend lief.” Des te onbegrijpelijker vindt hij het dat er iemand is die het dier zoveel leed aan heeft kunnen doen. Twee weken geleden zag hij de kat vanuit zijn tuin de keuken in strompelen. “Ze zal ons hebben horen roepen en alle kracht bij elkaar hebben geraapt om vooruit te komen.” Ben bracht de gewonde kat naar de dierenarts, maar daar bleek Eva niet meer te redden.

"Dat beestje heeft ontzettend geleden."

“Een van haar poten hing nog maar aan een paar pezen, omdat ze vast had gezeten in een klem.” Op röntgenfoto’s werd duidelijk dat het dier ook twee kogels in haar lichaam had. “Ze was twee keer tegen haar kopje geschoten, waarschijnlijk om haar uit die klem te kunnen halen en daarna is ze voor dood achtergelaten. Dat beestje heeft ontzettend geleden. Echt verschrikkelijk.”

"Ik denk dat er een kattenhater in onze straat woont die bewust klemmen zet."

Ben woont in het centrum van Luyksgestel met veel dierenliefhebbers om hem heen. In dezelfde week dat zijn kat gewond thuis kwam, is ook een andere kat in de straat beschoten, die het gelukkig wel heeft overleefd. Zeker weten doet hij het niet, maar Ben denkt te weten wie er verantwoordelijk is. “Ik denk dat er een kattenhater met een visvijver in onze straat woont die bewust klemmen zet, zodat die katten niet in zijn tuin komen. Ik kan het natuurlijk niet hard maken, maar ik weet het voor negentig procent zeker.”

"Hiermee doe je andere mensen heel veel verdriet.”

Door zijn verhaal te doen hoopt Ben dat de ‘kattenhater’ beseft wat hij mensen aan doet. “Gooi er dan een emmer water overheen, maar doe dit niet, want hiermee doe je andere mensen heel veel verdriet.” Na het overlijden van zijn kat heeft Ben een melding gemaakt bij de politie. Aangifte doen heeft geen zin, kreeg hij te horen. “De politie zei: het is ook maar een dier, hè, dus doe maar gewoon een melding. Tsja, zo is het nu eenmaal.”

De kat van Ben was niet meer te redden.

Eva met haar gebroken pootje.