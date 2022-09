Jachtluipaard kan 100 kilometer per uur halen, maar valt zelden mensen aan

Een 17-jarige Duitse jongen en twee klasgenoten zijn maandagmorgen afgeweken van de route van de wandelsafari in de Beekse Bergen. De drie liepen over een dienstpad, langs waarschuwingsborden (ook in het Duits) en over een wildrooster en kwamen in het verblijf van de jachtluipaarden terecht. Toen ze de katachtige roofdieren zagen, zijn ze gaan rennen. Een jachtluipaard kan een snelheid van boven de 100 kilometer per uur halen. De jongen werd dan ook gegrepen en gebeten.

Hoewel er maar één soort jachtluipaard of cheeta is, zijn er wel ondersoorten. Dit uit zich voornamelijk in het uiterlijk van het dier. De jachtluipaarden in safaripark Beekse Bergen zijn zuidelijke jachtluipaarden. Deze soort leeft in de Sahara en heeft dankzij zijn lichtere vacht een betere schutkleur in de woestijn.

Het gevaar van een jachtluipaard

Dat een jachtluipaard een mens aanvalt komt bijna nooit voor. Hoewel het dier een vleeseter is behoort de mens niet tot zijn avondeten of ontbijt. Het valt alleen een mens aan als het zich bedreigd of aangevallen voelt. Het jachtluipaard jaagt voornamelijk op kleine tot middelgrote prooien.

Het dier werd vroeger als huisdier gehouden door koningen. Deze hielden een jachtluipaard aan een riem zodat ze de koningen konden beschermen tegen gevaar. Het dier straalde voor de koningen een hoge status uit en werden ook voor de jacht gebruikt.

Echte jager

De wetenschappelijke naam van een jachtluipaard is de Acinonyx jubatus jubatus. Zoals de naam al zegt is een jachtluipaard een echte jager. Dit gebeurt voornamelijk in de ochtend of vroeg in de avond. Het dier gaat dan op een hooggelegen plek liggen en houdt zijn omgeving in de gaten.

Waar anderen katachtigen wachten totdat het prooi dichtbij genoeg is om erop te kunnen springen, besluipt een jachtluipaard zijn prooi tot ongeveer 70 tot 100 meter en zet dan de achtervolging in. Als een raket sprint het jachtluipaard naar zijn prooi en probeert de achterpoten weg te slaan zodat het dier struikelt en valt.

Dan klimt de jager erbovenop en doodt hij zijn prooi door middel van verstikking. Is de prooi dood, dan wordt die meegenomen naar een schuilplaats. Daar kan het jachtluipaard dan rustig eten zonder dat leeuwen of hyena's het eten afpakken. Het sprinten kost veel energie en hij moet daarna ook goed uitrusten voor een nieuwe jacht kan beginnen.

De dieren in de Beekse Bergen

In het safaripark is er een grote groep jachtluipaarden te vinden. Deze zijn op verschillende manier te zien. De jachtluipaarden kunnen worden bezocht met de safaribus, autosafari of wandelsafari. Vier jaar geleden ging het ook al mis met een Frans gezin dat in hetzelfde verblijf uit de auto was gestapt om de dieren van dichtbij te bekijken.

Een aantal feitjes over de luipaarden in de Beekse Bergen:

Gemiddelde leeftijd: 6 tot 16 jaar oud

Gewicht: 35 tot 55 kilo

Voeding: Vlees

Draagtijd: 3 maanden

Nakomelingen: 1 tot 6 jongen

Kwetsbare diersoort

Volgens de Red List van IUCN (een lijst met alle diersoorten en hun bedreigingsstatus) wordt het jachtluipaard gezien als een kwetsbare diersoort. Door het verdwijnen van het leefgebied en door de jacht. Er wordt vooral gejaagd op het dier voor hun vacht en de handel. Andere grote roofdieren vormen een bedreiging voor jonge jachtluipaarden.

