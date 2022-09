GGD opent nieuwe vaccinatielocatie in Eindhoven

GGD Brabant-Zuidoost opent half oktober een nieuwe vaccinatielocatie op de Antoon Coolenlaan in Eindhoven. De nieuwe vestiging kan straks zo'n 2500 bezoekers per dag ontvangen. Op hetzelfde terrein ligt al een Covid-testlocatie.

Vrijwel tegelijk met de opening van de nieuwe locatie, sluit de GGD de huidige plek voor vaccinaties op Fellenoord in de tweede helft van oktober. Vanaf dat moment kunnen mensen een afspraak regelen op de Antoon Coolenlaan. Het is niet mogelijk om al eerder een vaccinatie op de nieuwe locatie in te plannen.

De exacte startdatum van de nieuwe locatie op de Antoon Coolenlaan is nog niet duidelijk. “We waren al even op zoek naar een nieuwe vaccinatielocatie in Eindhoven die ons meer capaciteit biedt, goed bereikbaar is en voldoende parkeergelegenheid heeft. Uiteindelijk hebben we besloten om een nieuw vaccinatiepaviljoen te bouwen aan de Antoon Coolenlaan.", legt Ellis Jeurissen van GGD Brabant-Zuidoost uit.

In combinatie met de capaciteit op de XL-locatie in Helmond, breidt de GGD Brabant-Zuidoost de vaccinatiecapaciteit in de regio met de nieuwe locatie flink uit. "Wanneer eind oktober de oproep komt voor alle inwoners onder de zestig jaar om zich te laten vaccineren voor de herhaalprik, staan wij daar klaar voor", zegt Jeurissen. Het vaccinatiepaviljoen wordt 'winterbestendig' gebouwd, een belangrijke vereiste voor de nieuwe locatie. In het verleden was het slechte weer soms aanleiding om tijdelijk te stoppen met vaccineren.