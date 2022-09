Brand naar Brabant: 'Dit is het beste voor het merk'

Brand verhuist zijn pilsproductie naar de Heineken-brouwerijen in Den Bosch. Dat betekent dat de meeste grote Nederlandse biermerken worden gebrouwen in Brabant. Maar wat betekent dit voor het imago van het Limburgse biertje?

Heineken, Bavaria, La Trappe, Budels, Dommelsch en Amstel. Het zijn een aantal van de bieren die gebrouwen worden in Brabant. Daar komt nu ook Brand bij. De pilsproductie van het Limburgse biermerk gaat verhuizen naar Den Bosch. En Brabant was al langer de provincie met de meeste bierbrouwerijen in Nederland: maar liefst 208 in 2021, volgens cijfers van de Kamer Van Koophandel.

Duurzaamheid

Dat Brabant zo'n hotspot is op biergebied, was niet de reden voor de verhuizing van de Brand-pilsproductie. Daar was een heel andere reden voor: duurzaamheid, legt Menno van der Vlist uit. Hij is woordvoerder van Brand-moederbedrijf Heineken. “We willen blijven groeien op een duurzame manier."

Op de oude productielocatie in het Zuid-Limburgse Wijlre is niet genoeg plaats meer om de groei van de Brandproductie op te kunnen vangen. Van der Vlis: "En in Den Bosch is het makkelijker om CO2-neutraal te kunnen produceren. We maken op die locatie bijvoorbeeld al meer gebruik van zonnepanelen."

Beste voor Brand

Maar slaat de verhuizing geen deuk in het imago van het merk dat zich altijd zo liet voorstaan op de Limburgse afkomst? Van der Vlist kan daar kort over zijn: "We denken van niet, en zijn overtuigd dat dit het beste is voor Brand".

Marketingdeskundige Paul Moers denkt daar anders over. "Brand raakt de authenticiteit en historie kwijt op deze manier. Dat zal het merk beschadigen", zegt hij. "En dat is jammer. Het maakt daarbij niet uit dat het speciaalbier van Brand nog wel in Limburg wordt gebrouwen. Brand bier zelf verdwijnt niet, maar het verhaal verdwijnt wel zomaar ineens."

Het Brand-pilsje zal vanaf 2024 gemaakt worden in Den Bosch, op dezelfde plek waar ook Heineken, Amstel en Desperado’s gebrouwen worden.

Smaak

De smaak van het pilsje blijft hetzelfde, verzekert Van der Vlist. "We wijken niet af van het originele recept en werken met dezelfde ingrediënten. "Daar zijn we nog steeds trots op.”

Het bier wordt op de locatie in Den Bosch gebrouwen in aparte ruimtes, eigen ketels en met een eigen brouwtechniek. De Tilburgse biersommelier Mark van Bergen verwacht ook geen verschil met het huidige Brand-pilsje. “Ik mag hopen dat de smaak hetzelfde blijft”, zegt hij. "Het enige wat zou kunnen afwijken is het water, maar dat zouden ze nog kunnen aanpassen."