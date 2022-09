Johanny doet de Singelloop, ook al kan ze bijna niets zien

De 52-jarige Johanny Gelens is slechtziend, maar doet komende zondag wél mee aan de Bredase Singelloop. De hardloopster uit Zevenbergen, die alleen nog schimmen ziet, wordt hiervoor speciaal met een elastiek aan haar buddy Leon Mahieu vastgemaakt. Hij zorgt dat Johanny niet valt of ergens tegenaan loopt. Samen rennen ze zondag maar liefst veertig kilometer.

Hardlopen is Johanny's lust en leven. Op de baan is ze samen met haar buddy zelfs Nederlands kampioen op verschillende afstanden. De hardloopster laat haar hobby op geen enkele wijze verpesten door haar zeer beperkte zicht.

"Hij waarschuwt trouwens niet bij elk heuveltje, takje of blaadje, maar alleen bij scherpe bochten of drempels. Ik wil dat zo omdat ik anders niet geniet van het hardlopen. Mensen vragen vaak of dat niet eng is. Dat is niet zo, want ik vertrouw op mij buddy. In het dagelijks leven loop ik met een blindengeleidehond en die doet het ook keurig."

"Ik heb retinitis pigmentosa en dat betekent dat mijn netvlies langzaam afsterft. Ik zie alleen schimmen en licht en donker, maar ik laat me door niets tegenhouden als ik iets wil bereiken. Ik heb er een buddy voor nodig, maar hardlopen met een visuele beperking kan dus wel. Hardlopen is belangrijk voor mijzelf, maar ik wil hiermee ook een voorbeeld zijn voor anderen."

"Ik blaf af en toe ook", grapt loopmaatje Leon, die zijn taak nog verder uitlegt. "Als het elastiek strak staat, weet Johanny dat ze naar me toe moet komen. En als ze een andere kant op moet, tik ik haar even aan met mijn ellenboog. Verder is het vooral zorgen dat ze niet struikelt en waarschuw ik bij andere gevaarlijke zaken."

"Ik wil niet dat haar iets overkomt en daarom moet ik dus wel altijd opletten", zo besluit hij. "Maar ik moet zelf ook echt aan de bak. Bij de duurlopen hou ik me in, maar op de baan kan ik haar niet bijhouden."

Zondag loopt het duo tijdens de Singelloop de zogenaamde '40 van Breda', waarbij alle afstanden achter elkaar worden gedaan. Dat is niet makkelijk en ook qua tactiek moeten Johanny en Leon als team opereren. "Mijn valkuil is dat ik altijd te snel wil", zegt de hardloopster. "Gelukkig houdt Leon dat goed in de gaten en lopen we alle afstanden op marathontempo. Als ik dat niet doe, kun je me voor de finish al bij elkaar vegen."