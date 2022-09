Seksueel misbruik: tip leidt na maanden naar 21-jarige verdachte

De politie heeft een 21-jarige man aangehouden die wordt verdacht van een zedendelict op de Rechtestraat in Eindhoven op 19 juni van dit jaar. De politie was al maanden op zoek naar de man, die dankzij een tip kon worden opgepakt.

Het misdrijf gebeurde rond half drie 's nachts in de Rechtestraat. Wat zich daar precies heeft afgespeeld, wil de politie niet zeggen. De verdachte en het slachtoffer kwamen allebei van Stratumseind af. In de Rechtestraat heeft de man zich aan de vrouw vergrepen, waarna hij op de vlucht sloeg.

De verdachte was te zien op camerabeelden van verschillende plekken in het centrum van Eindhoven liep. De politie verspreidde in juli een foto van de verdachte, in de hoop dat mensen hem zouden herkennen.

Vorige week kreeg de politie een tip die leidde tot de aanhouding van de 21-jarige man uit Eindhoven. Hij zit vast voor verder verhoor.