Zo ging het eerder fout bij de jachtluipaarden in de Beekse Bergen

Afgelopen maandag was het weer raak in de Beekse Bergen. Een 17-jarige Duitse scholier stapte samen met twee klasgenoten van het safari-wandelpad af en kwam zo in het jachtluipaardenverblijf terecht. Daar belandde hij tussen de kaken van de roofdieren, totdat een verzorger hem wist te redden. De jongen werd met verwondingen aan zijn arm en hoofd naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet de eerste keer dat de jachtluipaarden achter menselijke prooi aan gaan.

Wellicht de bekendste jachtluipaarden-aanval is die uit 2018. Een Frans gezin stapte niet één, maar twee keer uit de auto terwijl dat absoluut niet mag in het safaripark. Het gezin werd gefilmd door een andere automobilist. Op de video is te zien hoe het nietsvermoedende gezin omsingeld wordt door de wilde dieren. Een van hen haalt flink uit naar een vrouw met een kind op haar arm, maar de Fransen weten allemaal ongedeerd de auto te bereiken.

Copycat

Een jaar later, in 2019, lijkt het alsof een Duits gezin het kunstje van de Fransen na wil doen. Ze stappen zelfs uit op exact dezelfde locatie langs de route. "Het leek erop alsof ze doelbewust het Franse gezin wilden nadoen", vertelde een ooggetuige destijds tegen Omroep Brabant. Een dierenverzorger beval het gezin om onmiddellijk terug de auto in te stappen, waar de Duitsers gehoor aan gaven. Het is niet bekend of er jachtluipaarden in de buurt waren toen het gezin de auto verliet.

Spelen

Echt mis ging het in 2012, toen de dieren een jongetje van tien in hun klauwen kregen. Samen met twee moeders en een ander jongetje stapte hij uit in de buurt van de jachtluipaarden. Hij zette het op een rennen, wat aan roofdieren het signaal geeft om de achtervolging in te zetten. De jongen werd gegrepen door een jachtluipaard dat uit de bosjes sprong. Die beet hem in zijn arm, maar liet snel weer los. De moeder greep haar kans en kon haar zoon terug de auto in krijgen. Het kind kwam er met een vleeswond in zijn arm van af. Volgens een verzorger was het de bedoeling van de cheeta om te spelen en niet om de jongen op te eten.

De Beekse Bergen waarschuwt bezoekers in het Nederlands en Engels met borden dat iedereen te allen tijde in de auto moet blijven, met de ramen dicht. Daarnaast is er ook het zogenoemde ‘cheetarooster’, dat de beesten binnen hun gedeelte van het safaripark moet houden. Het rooster is zes meter breed en staat onder stroom. Volgens de dierentuin is het waarschijnlijk dat de Duitse jongens daar maandag overheen zijn gelopen en zo in het verblijf van de jachtluipaarden terecht zijn gekomen.