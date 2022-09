Ook fors meer betalen voor worstenbroodjes: 'We kunnen niet anders'

De liefhebbers hebben het waarschijnlijk al gemerkt: ook voor het Brabantse worstenbroodje gaan we meer betalen. "Ik kan er niet onderuit", vertelt bakker Jorrit Foolen in Sint-Oedenrode. "De bloem, het gehakt, de boter, alles is duurder geworden. Ik heb dit jaar de prijs al moeten verhogen, maar als het zo doorgaat moet dat nog een keer."

Rob Bartol Geschreven door

Giel Vermeulen van Bakkertje Deeg in Heusden won dit jaar de Omroep Brabant-wedstrijd om het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje. Wekelijks gaan er bij hem 6000 tot 7000 worstenbroodjes over de toonbank. "We hebben vrij recent al onze prijzen met 20 procent moeten verhogen", vertelt hij. "Uiteraard niet in één keer, maar in stapjes. Je ontkomt er helaas niet aan. Een worstenbroodje kost nu 2,10 euro."

Giel Vermeulen winnaar van het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje in 2022

Worstenbroodjes komen ook dagelijks, maar dan in enorme hoeveelheden, uit de ovens van Keilekker Brabantsche Worstenbroodjes in Den Bosch en Vught. "Iedere week bakken we er zo'n 40.000", vertelt eigenaar Remco. Die gaan naar horecazaken, weekmarkten of worden thuis of op kantoor bezorgd. "We hebben onze prijzen al met 11 procent moeten verhogen en ik verwacht dat dat nog een keer moet." De oorzaak van de prijsverhoging? "Bloem is 59 procent duurder geworden, de boter zelfs twee keer zo duur en ga zo maar door."

Winkel en bakkerij in Vught van Keilekker Brabantsche Worstenbroodjes

Remco gaat verder: "De prijzen gaan overal met dubbele cijfers omhoog, of het nou gaat om grondstoffen of om schoonmaakmiddelen om de bakkerij te schrobben. Ik wilde de prijs niet verhogen, maar de boekhouder zei dat het niet anders kon om het bedrijf gezond te houden." Bakker Lars van Dongen in Wagenberg die in 2019 het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje maakte, geeft nog niet toe aan de druk. "Een prijsverhoging kunnen wij niet maken voor onze klanten. We zijn wel afhankelijk van bijvoorbeeld onze slager. Als hij duurder wordt, wordt het wel wat onzekerder."

Lars van Dongen beste worstenbroodbakker van 2019

Bij Willie's Worstenbrood in Udenhout is de prijs van een worstenbroodje dit voorjaar wel verhoogd. "We zijn in april 10 procent duurder geworden, maar nog steeds goedkoop: 1.20 euro voor een worstenbroodje", vertelt Willie, die bij zijn bakkerij zelfs een worstenbroodautomaat heeft staan. Bij bakkerij Van Doorn in Schijndel denkt bakker Maikel dat de prijs maar ietsjes gaat stijgen. "Ik denk een cent of vijf erbij. Wij hebben het geluk dat we bij een inkooporganisatie van 18 bakkers zitten, die ook gezamenlijk energie inkopen. Ons gastarief staat voor langere tijd vast en dat scheelt enorm."

Bakker Jurgen van Dongen probeert de prijs 1 jaar op €1,75 te houden