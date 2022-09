Man op straat overvallen en geslagen, daders op de vlucht

Aan de Generaal Horrocksstraat in Eindhoven is dinsdagmiddag rond drie uur een man uit het niets op straat overvallen. De politie spreekt over drie daders, die nog altijd niet gepakt zijn.

Het is nog onduidelijk of er iets is buitgemaakt. Wel incasseerde het slachtoffer klappen, meldt de politie. Signalement

De drie verdachten waren in het zwart gekleed. Na de overval sloegen ze op de vlucht in een grijze of bruine Seat, meldt de politie. De politie roept getuigen van de overval op zich te melden.

