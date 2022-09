'Digitaal collecteren levert veel meer op, van de crisis merk ik nog niets'

Je wilt die collectant wel geld geven, maar je hebt geen muntjes in huis. Herkenbaar probleem? Collectanten in de Helmondse wijk Brandevoort gaan dit jaar bijna allemaal met een QR-code op stap. Voor hen is dat probleem dus verholpen. En er wordt digitaal veel meer gedoneerd, merkt collectante Marie-José Timmermans.

Vorige week ging Marie-José ’s avonds vier keer op pad voor de Nierstichting. In haar eigen straat in Brandevoort, maar ook in de omliggende straten. “Ik doe dit nu 13 jaar. In het verleden altijd met contant geld, vorig jaar met een geldcollectebus met daarop een QR-sticker en dit jaar voor het eerst met een kartonnen bus met code, waar geen geld in gedaan kan worden.”

Normaliter haalt ze 100 tot 150 euro op. Nu ze digitaal collecteert is dat gestegen naar 500 euro. “Als mensen de code scannen, is het standaardbedrag 5 euro. Best veel, maar veel mensen verhogen het zelfs. Al zijn er ook wel mensen die niet digitaal willen geven en liever geld geven. Maar dit is veel makkelijker en veiliger.”