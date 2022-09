112-nieuws: autobrand op N65 • onderzoek naar overval in Helenaveen

In dit liveblog hielden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

22.49 Autobrand op N65 Een auto vatte dinsdagavond vlam op de N65 van Tilburg richting Den Bosch. De bestuurder reed rond negen uur bij het kruispunt met de Molenstraat in Helvoirt toen dit gebeurde. Alle inzittenden konden op tijd uit de auto komen en raakten niet gewond. De oorzaak van de autobrand is volgens een 112-correspondent hoogstwaarschijnlijk een technisch mankement. De auto brandde helemaal uit. Omdat de benzinetank scheurde, duurde het even voordat de brandweer de brand geblust had. Het duurde even voordat de brandweer het vuur had geblust (foto: Bart Meesters).