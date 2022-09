112-nieuws: lange files op A27 en A58 • onderzoek na brand

In dit liveblog hielden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

Liveblog

08.54 Kapotte vrachtwagen op A27 Verkeer op de A27 van Breda richting Gorinchem moet sinds halfnegen rekening houden met ruim veertig minuten vertraging vanwege een kapotte vrachtwagen bij Werkendam. De rechterrijstrook is daar afgesloten. De file was rond negen uur zeven kilometer lang en begon bij Geertruidenberg.

07.49 Fikse file op A2 Een rijstrook van de A2 van Maastricht richting Eindhoven werd woensdagochtend rond halfacht afgesloten bij knooppunt Leenderheide. Op het hoogtepunt had de file, die begon bij Nederweert, een lengte van achttien kilometer, goed voor meer dan een halfuur vertraging. Na de bergingswerkzaamheden nam de vertraging af tot een kwartier.

07.02 Kapotte vrachtwagen op A58 De rechterrijstrook van de A58 van Breda richting Eindhoven is rond kwart voor zeven woensdagochtend afgesloten vanwege een kapotte vrachtwagen bij Oirschot. Dit leidde rond halfnegen tot een negen kilometer lange file vanaf Tilburg-Centrum West, goed voor een kleine dertig minuten vertraging. Eerder bedroeg de vertraging nog vijftig minuten en was de file ruim tien kilometer lang. Omrijden kan via Den Bosch over de A65, N65 en de A2. Wachten op privacy instellingen...

06.49 Ongeluk op A2 Eindhoven De linkerrijstrook van de A2 van Maastricht richting Eindhoven was van halfzeven tot zeven uur woensdagochtend afgesloten bij knooppunt Batadorp na een ongeluk. Dit leidde rond kwart voor zeven tot een zes kilometer lange file vanaf knooppunt Leenderheide, goed voor twintig minuten vertraging. Er lag veel glas op de linkerrijstrook, liet een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten. Om zeven uur werd de afgesloten rijstrook weer vrijgegeven. Wachten op privacy instellingen...

22.49 Autobrand op N65 Een auto vatte dinsdagavond vlam op de N65 van Tilburg richting Den Bosch. De bestuurder reed rond negen uur bij het kruispunt met de Molenstraat in Helvoirt toen dit gebeurde. Alle inzittenden konden op tijd uit de auto komen en raakten niet gewond. De oorzaak van de autobrand is volgens een 112-correspondent hoogstwaarschijnlijk een technisch mankement. De auto brandde helemaal uit. Omdat de benzinetank scheurde, duurde het even voordat de brandweer de brand geblust had. Wachten op privacy instellingen... De brandweer bluste de auto (foto: Bart Meesters).